"Станет фатальной ошибкой для Белого дома": Ведущий США всполошил Twitter заявлением о России

В США телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон устроил бурю Twitter своим заявлением о войне с Россией. Пользователи соцсети поддержали слова ведущего о ненужности войны за Украину.

Поводом для горячих обсуждений стал фрагмент эфира, в котором ведущий обсуждает с гостем противоречия России и США из-за Украины и её возможного принятия в НАТО. Эксперт указал, что у США нет никаких интересов на Украине и что принятие страны в НАТО только принесёт проблемы для организации. А телеведущий указал, что СМИ словно бы сошли с ума, подталкивая США к войне с Россией, не понимая, что в этот раз за океаном отсидеться не получится и война дотянется до всех.

- написал Такер Карлсон под опубликованным видео.

В комментариях американские пользователи поддержали антивоенные заявления телеведущего. Также многие отметили, что США в нынешнем состоянии проиграет России.

- гласит один из комментариев.

- говорится в другом.

- подчёркивается в третьем.

Напомним, что западные СМИ уже несколько месяцев нагнетают истерию вокруг "вторжения России на Украину", которое до сих пор не состоялось, но начнётся "вот-вот". По мнению экспертов, таким образом США пытаются усилить переговорную позицию на обсуждении гарантий безопасности.

America is moving towards war with Russia, and the media is encouraging it. pic.twitter.com/hE9Hv8Xu63