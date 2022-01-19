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"Станет фатальной ошибкой для Белого дома": Ведущий США всполошил Twitter заявлением о России

19 января 2022, 20:20  •  59 • Политика
Американцы поддержали ведущего Fox News Такера Карлсона после его слов о России. "Попытка развязать конфликт с Россией станет фатальной ошибкой для Белого дома", - пишут американские пользователи соцсети в комментариях.
В США телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон устроил бурю Twitter своим заявлением о войне с Россией. Пользователи соцсети поддержали слова ведущего о ненужности войны за Украину.
Поводом для горячих обсуждений стал фрагмент эфира, в котором ведущий обсуждает с гостем противоречия России и США из-за Украины и её возможного принятия в НАТО. Эксперт указал, что у США нет никаких интересов на Украине и что принятие страны в НАТО только принесёт проблемы для организации. А телеведущий указал, что СМИ словно бы сошли с ума, подталкивая США к войне с Россией, не понимая, что в этот раз за океаном отсидеться не получится и война дотянется до всех.
Америка всё ближе к войне с Россией, и СМИ поощряют это,
- написал Такер Карлсон под опубликованным видео.
В комментариях американские пользователи поддержали антивоенные заявления телеведущего. Также многие отметили, что США в нынешнем состоянии проиграет России.
Россияне будут в шоке, когда увидят, как наши солдаты умеют снимать видео для TikTok,
- гласит один из комментариев.
России нет необходимости бомбить США. Страна уже разваливается экономически, морально и духовно изнутри, и ничто не может этому помешать,
- говорится в другом.
Попытка развязать конфликт с Россией станет фатальной ошибкой для Белого дома,
- подчёркивается в третьем.
Напомним, что западные СМИ уже несколько месяцев нагнетают истерию вокруг "вторжения России на Украину", которое до сих пор не состоялось, но начнётся "вот-вот". По мнению экспертов, таким образом США пытаются усилить переговорную позицию на обсуждении гарантий безопасности.
America is moving towards war with Russia, and the media is encouraging it. pic.twitter.com/hE9Hv8Xu63
— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 19, 2022

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