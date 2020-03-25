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"Стало жалко, сопьётся ведь": Ковтун попросил прощения. Соловьёв дал шанс

25 марта 2020, 17:35  •  115 • Политика
Политолог Вячеслав Ковтун попросил прощения после своей выходки в эфире авторской программы Владимира Соловьёва. Ведущий дал шанс, объяснив гостям передачи, что украинского эксперта просто "стало жалко, сопьётся ведь".
Телеведущий Владимир Соловьёв разрешил украинскому политологу Вячеславу Ковтуну вернуться в качестве эксперта в ток-шоу. Он дал шанс скандалисту после того, как тот извинился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Напомним, что ранее Соловьёв объяснил Царьграду, почему выгнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна навсегда из студии. Он отметил, что украинец "даже близко не перешёл" то, что позволил себе поляк Якуб Корейба, но у ведущего "не было вариантов, надо было убирать".
"Нецензурная лексика непозволительна на передачах", - подчеркнул телеведущий.
Напомним, до этого Ковтуна уже выгоняли из студии, однако он всё же возвращался потом в эфир. Соловьёв объяснил это состраданием, которое свойственно русским людям.
"Я хочу извиниться за то, что неделю назад здесь допустил высказывание, которое является нецензурными", - сказал эксперт и попросил прощения у зрителей и ведущего.
В свою очередь советник главы ЛНР Родион Мирошник, находившийся в студии, отметил, что оставляет за собой право ответить Ковтуну "дополнительно". Соловьёв же объяснил, что решил вернуть украинского политолога, потому что "стало жалко".
"В стране карантин, его никто на Украину не пустит. Этим руками считайте воспитал, взрастил. Ну выброшу - сопьётся же. Нельзя же так. Взяли его на поруки", - сказал Соловьёв с улыбкой.
"Вы знаете сколько мне людей писали? - добавил он, - Я чувствую, что сам Вячеслав Николаевич с разных аккаунтов писал "Верните Ковтуна!" - засмеялся ведущий.
В свою очередь Родион Мирошник отметил, что "у нас писали, честно говоря, совершенно обратное".
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