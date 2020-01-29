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"Сталин с Гитлером братались во Львове, а УПА освободила Освенцим": Экс-президент Украины удивил телезрителей

29 января 2020, 14:54  •  247 • Политика
По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, Вторая мировая война началась из-за встречи Гитлера и Сталина во Львове. "Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочинённые архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (ЧТО?!), а бравые солдаты УПА* первыми открыли ворота Освенцима", - комментирует его слова телеведущая Ольга Скабеева.
Первый президент Украины Леонид Кравчук попытался оправдать скандальную речь нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, но в результате договорился до того, что Гитлер и Сталин лично встречались во Львове. При этом политик сослался на некие архивные документы, которые "не являются секретом".
Инцидент произошёл в прямом эфире передачи "60 минут". Темой выпуска были слова Зеленского о том, что СССР развязал Вторую мировую войну, а нацистский лагерь смерти Освенцим освобождали украинцы.
Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу, - заявил в прямом эфире Кравчук.
Слова первого президента Украины вызвали смех в студии, а также множество вопросов, так как Сталин и Гитлер никогда не встречались лично. Однако Кравчук просто проигнорировал всё это.
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя инцидент, отмечает, что на Украине мифология настолько дикая, что даже такой серьёзный, казалось бы, человек, как Кравчук, купился на эти бредни.
Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочинённые архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (ЧТО?!), а бравые солдаты УПА* первыми открыли ворота Освенцима. Вот он - альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим "документам" будут верстаться новые учебники истории. Печально всё это, - констатировала журналистка на своём Telegram-канале.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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