|
"Сталин не только готовил "освободительный поход в Европу": Экономист заявил о назначенной "провокации против жителей СССР"
01 февраля 2020, 20:54 • 112 • Политика
Экономист Андрей Илларионов на своей странице в ЖЖ, основываясь на интервью сына экс-первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергея, а также на книге Марка Солонина "23 июня. День "М", пришёл к выводу о том, что "Сталин не только готовил "освободительный поход в Европу", но и назначил для его оправдания провокации против жителей СССР на 22 июня".
Буквально на днях первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" заявил о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Теперь в Сети появилась новая, не менее убойная провокационная "сенсация". Экономист Андрей Илларионов на своей странице в Livejournal внезапно поднял архивное интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с сыном экс-первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергеем (записано аж в 2008 году!), а также привёл несколько выдержек из книги Марка Солонина "23 июня. День "М".
Так, сын Хрущёва пытался уверить, что его отец и Сталин знали о нападении Германии на нашу страну 22 июня 1941 года заранее. А в "сухой выжимке" из книги Солонина, Илларионов утверждает, что в ночь на 19 июня 1941 года якобы военно-политическая группа советского руководства на 22 июня 1941 года назначила вторжение в Европу.
Больше того, сложив в одну кучу и интервью, и события, описанные в книге, экономист приходит к провокационному выводу: "Если признать тщательно скрывавшуюся советским режимом главную тайну этой войны - Сталин не только готовил "освободительный поход в Европу", но и назначил для его оправдания провокации против жителей СССР на 22 июня, а само его начало - на 23 июня 1941 года".
Фото: скриншот aillarionov.livejournal.com
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2020, 19:24
|
30 января 2020, 19:54
|
01 февраля 2020, 07:54
|
01 февраля 2020, 01:24
|
30 января 2020, 10:24
|
25 января 2020, 23:09
|
30 января 2020, 10:24