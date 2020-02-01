"Сталин не только готовил "освободительный поход в Европу": Экономист заявил о назначенной "провокации против жителей СССР"

Буквально на днях первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "60 минут" заявил о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Теперь в Сети появилась новая, не менее убойная провокационная "сенсация". Экономист Андрей Илларионов на своей странице в Livejournal внезапно поднял архивное интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с сыном экс-первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергеем (записано аж в 2008 году!), а также привёл несколько выдержек из книги Марка Солонина "23 июня. День "М".

Так, сын Хрущёва пытался уверить, что его отец и Сталин знали о нападении Германии на нашу страну 22 июня 1941 года заранее. А в "сухой выжимке" из книги Солонина, Илларионов утверждает, что в ночь на 19 июня 1941 года якобы военно-политическая группа советского руководства на 22 июня 1941 года назначила вторжение в Европу.

Больше того, сложив в одну кучу и интервью, и события, описанные в книге, экономист приходит к провокационному выводу: "Если признать тщательно скрывавшуюся советским режимом главную тайну этой войны - Сталин не только готовил "освободительный поход в Европу", но и назначил для его оправдания провокации против жителей СССР на 22 июня, а само его начало - на 23 июня 1941 года".