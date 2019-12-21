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"Сталин - наше личное дело": Малофеев пресёк попытки Европарламента устроить суд истории

21 декабря 2019, 04:54  •  91 • Политика
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора​ Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" посоветовал Европарламенту не лезть во "внутреннее дело России". Замглавы ВРНС подчеркнул, что он известен своими "белыми" взглядами, но при этом считает, что роль Иосифа Сталина и всё, что касается тоталитаризма, - личное дело русских, и не Европарламенту об этом судить.
В пятничном эфире программы "Время покажет" гости обсудили резонансную резолюцию Европарламента, которая фактически поставила знак равенства между нацистской Германией и советской Россией.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора​ Константин Малофеев высказал свою точку зрения.
"Вот, я вам скажу, как человек известных "белых" взглядов, совершенно не приветствующий никакой коммунистический тоталитаризм, что это наше внутреннее дело и мы сами с собой разберёмся. Мы сами разберёмся, мы сами восстановим память о тех, кого расстреляли незаконно. Это наше личное дело. И обсуждение роли Сталина, обсуждение роли вот этого тоталитаризма - это тоже наше личное дело", - подчеркнул замглавы ВРНС.
На его взгляд, Европарламент принял резолюцию с целью показать Москве, что он якобы является авторитетом.
"И мы, по их замыслу, должны реагировать на то, что делает Европарламент. Но они не являются для нас авторитетом. Мы должны прекратить реагировать на то, что они там принимают. Они никто для нас. Мы не члены Европарламента", - заявил глава ВРНС.
Он напомнил высказывание президента России Владимира Путина о принятой резолюции, отметив, что реакция главы государства была совершенно верной.
"Если вы хотите серьёзного разговора - давайте восстанавливать историческую правду. Что Путин и сказал. А если вы не хотите серьёзного разговора, ну, так его вообще и не будет. У нас будет парад Победы, в честь 75-летия, а у них будут вот эти вот тявканья", - подчеркнул Малофеев.
Ранее Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа" жёстко раскритиковал резолюцию Европарламента.
Он назвал документ очередной попыткой искажения исторической правды, причём теперь к этим попыткам подключились не только наследники нацистов и их пособников, но и международные и европейские структуры, пользующиеся уважением, подчеркнул Путин.
Лидер России напомнил, что именно немцы 1 сентября 1939 года атаковали Польшу, а 22 июня 1941 года - СССР.
"Складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет. Как будто не знают ничего", - возмутился президент.

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