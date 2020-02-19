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"Стала военной рукой США": Эксперт раскритиковала Норвегию за представление России как врага

19 февраля 2020, 05:24  •  48 • В мире
Старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики эксперт Юлие Вильхельмсен раскритиковала разведку за представление России как врага. Она отметила, что Москва реагирует на расширение НАТО, а Норвегия "стала военной рукой США".
В интервью ABC Nyheter, специалист посетовала на то, что люди забывают о начале холодной войны и гонки вооружений, когда каждая из сторон утверждала, что противник – угроза.
По словам Вильхельмсен, опубликованный недавно доклад норвежской разведки – однобокий и подает Россию и Китай как врагов.
«Мне не нравится сама эта практика открыто давать оценку угроз, к которой норвежская разведка начала прибегать десять лет назад. Такие категоричные заявления и описание ситуации в области безопасности Норвегии формируют образа врага", - указала она.
Эксперт указала, что разведка сосредоточила внимание только на военном потенциале Москвы и Пекина, но при этом проигнорировала действия США и НАТО, которые и стали причиной роста напряженности в мире.
"Я считаю, Россия пытается сдерживать силы НАТО, которые обосновались в Польше и Прибалтике, но не думаю, что она намерена присвоить себе часть территорий этих стран или Норвегии", - подчеркнула Юлие.
Вильхельмсен напомнила, что Москва давно выражает недовольство продвижением НАТО к своим границам.
Кроме того, страна при президентстве Владимира Путина "восстановила свое вилекодержавное самосознание и требует, чтобы ее принимали в расчет" в мире, подчеркнула она.
Специалист согласилась, что Норвегия тоже может и должна как и другие страны укреплять оборону, но было неверно делать это при помощи американцев.
"Тогда мы, возможно, не стали бы, как выражаются русские, "длинной военной рукой США" и жертвой нового соперничества двух держав", - подчеркнула она.

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