"Стала военной рукой США": Эксперт раскритиковала Норвегию за представление России как врага

В интервью ABC Nyheter, специалист посетовала на то, что люди забывают о начале холодной войны и гонки вооружений, когда каждая из сторон утверждала, что противник – угроза.

По словам Вильхельмсен, опубликованный недавно доклад норвежской разведки – однобокий и подает Россию и Китай как врагов.

«Мне не нравится сама эта практика открыто давать оценку угроз, к которой норвежская разведка начала прибегать десять лет назад. Такие категоричные заявления и описание ситуации в области безопасности Норвегии формируют образа врага", - указала она.

Эксперт указала, что разведка сосредоточила внимание только на военном потенциале Москвы и Пекина, но при этом проигнорировала действия США и НАТО, которые и стали причиной роста напряженности в мире.

"Я считаю, Россия пытается сдерживать силы НАТО, которые обосновались в Польше и Прибалтике, но не думаю, что она намерена присвоить себе часть территорий этих стран или Норвегии", - подчеркнула Юлие.

Вильхельмсен напомнила, что Москва давно выражает недовольство продвижением НАТО к своим границам.

Кроме того, страна при президентстве Владимира Путина "восстановила свое вилекодержавное самосознание и требует, чтобы ее принимали в расчет" в мире, подчеркнула она.

Специалист согласилась, что Норвегия тоже может и должна как и другие страны укреплять оборону, но было неверно делать это при помощи американцев.

"Тогда мы, возможно, не стали бы, как выражаются русские, "длинной военной рукой США" и жертвой нового соперничества двух держав", - подчеркнула она.