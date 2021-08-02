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"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
02 августа 2021, 06:00 • 211 • Политика
Белорусский телеведущий грубо высказался о Светлане Тихановской в эфире.
В эфире белорусского ТВ ведущий Григорий Азарёнок обрушился с оскорблениями на Светлану Тихановскую. Та ранее сообщила, что провела краткие переговоры с Джо Байденом. Впрочем, многим эта встреча президента США с оппозиционной белоруской запомнилась не из-за политических дебатов, а из-за "печенек". Вкусностями Байден угостил Тихановскую после краткого диалога, о чём гражданка Белоруссии успела сообщить журналистам.
В Минске на визит Тихановской в Белый дом отреагировали скептически. Глава республики Александр Лукашенко распорядился отослать заграничным оппозиционерам печенье, а также раскрыл детали отъезда Тихановской за рубеж. Политик, говоря о побеге Тихановской, не выдержал и в сердцах добавил: "И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, детей от неё отнимали. Мерзавка!"
Белорусский телеведущий Григорий Азарёнок в эфире телеканала СТВ высказался ещё жёстче. Он назвал лидера оппозиции Тихановскую "жалким чучелом" и рассказал, что наблюдал за её карьерой ещё до начала массовых протестов.
"Но надо отдать должное, ты растёшь, ты стала самой настоящей мразью", - заметил Азарёнок.
Напомним, Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах в Белоруссии в августе прошлого года, после чего бежала в Литву, откуда дирижировала массовыми беспорядками на родине. Несмотря на отсутствие у неё хоть какого-либо официального статуса, Тихановскую активно принимают в западных странах.
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