Почти половина украинцев назвали себя одним народом с русскими, согласившись со статьёй президента России. "Статья Владимира Путина стала настоящим нокаутом для украинской идеологической машины дезинформации", - отметил доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Более 40% жителей Украины согласны с мнением президента России Владимира Путина, что русские и украинцы - это один народ. Это большой удар для украинских властей, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Речь идёт о статье Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он доказывает, что русские и украинцы являются единым народом, который пытаются искусственно разделить.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём недавнем обращении к народу попытался опровергнуть данный тезис. Однако, судя по результатам опроса, получилось у украинского лидера не очень.

Иван Соловьёв указал, что власти Украины стремятся максимально вытеснить из страны русскую культуру и уничтожить любое упоминание о России. Поэтому согласие украинцев со статьёй Путина - это большой удар для Киева.

Статья Владимира Путина стала настоящим нокаутом для украинской идеологической машины дезинформации,

- сказал Иван Соловьёв в беседе с Nation News.

Он добавил, что результаты опроса демонстрируют полную бессмысленность попыток уничтожить корни и генетическую память славянских народов.