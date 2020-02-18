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"Стал первым…": Глава госпиталя в Ухане скончался от коронавируса - СМИ

18 февраля 2020, 16:24  •  34 • В мире
СМИ сообщили о смерти от заражения коронавирусом главы госпиталя в Ухане. "Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса", - пишут местные газеты.
Сейчас стало известно о том, что глава одного из временных госпиталей в китайском Ухане скончался от заболевания, вызываемого коронавирусом. Информацию об этом распространяют сразу несколько местных СМИ. Ранее, напомним, говорилось, что скончался учёный, который первым предупредил о вспышке коронавирусной инфекции.
"Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, - пишет Rénmín Rìbào. - Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса".
Сегодня Петроградский райсуд удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга и вернул на принудительное лечение в карантин сбежавшую оттуда пациентку Аллу Ильину. Девушку поместят под медицинское наблюдение. Как уточняется, в больницу она должна вернуться до 19 февраля и до получения отрицательных анализов.
Напомним, около десяти дней назад стало известно о громком побеге из изолированного бокса пациентки, у которой было подозрение на коронавирус.

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