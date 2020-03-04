"Стал агрессивней и быстрее распространяться": Ученые рассказали о мутации коронавируса

С начала вспышки коронавируса в Китае он претерпел около 150 мутаций и разделился на два подтипа - L и S. Об этом китайские ученые рассказали в журнале National Science Review.

Специалисты провели анализ 103 геномов SARS-CoV-2 (COVID-19) и обнаружили изменения в штамме вируса.

Теперь ученые делят вирус на два подтипа. Чаще всего (70% случаев) встречается L, реже (30%) - S.

Первый вариант - самый ранний, он активно распространялся в эпицентре вспышки - Ухане. По мнению экспертов, этот подтип вируса появился под влиянием человеческого вмешательства. Он агрессивней и распространяется быстрее, чем S.

"Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2. Результаты наших исследований также поддерживают версию о том, что подтип L более агрессивен", - говорится в статье.

Впервые новый тип коронавируса был выявлен в Китае в декабре. К настоящему моменту он распространился в 70 странах мира. Заболело более 31 тысячи человек, скончались более 3 тысяч заражённых.