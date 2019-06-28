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"Стабильность существует": Гаспарян о новом деле о клевете против соратников Навального

28 июня 2019, 23:54  •  56 • Политика
Сотрудница штаба Навального предстанет перед судом за клевету. "Стабильность существует", - прокомментировал событие политолог и публицист Армен Гаспарян.
Работница штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольга Гусева предстанет перед судом за клевету. Женщина ложно обвинила учительницу Елену Орлову в организации фальсификации во время сбора подписей для губернаторских выборов.
Речь идет об одном из роликов питерских "навальнистов". На нем сторонники Навального пробрались в администрацию Выборгского района и сняли на видео, как несколько женщин заполняли подписные листы.
"Наши действия так возмутили директора гимназии № 61 Елену Орлову, что она решила заблокировать выход, а затем попыталась украсть камеру", - заявила в ролике Ольга Гусева.
Однако на видео действиями "навальнистов" возмущается совершенно другой человек. Глава созданного Навальным "Альянса учителей" Даниил Кен заявил, что считает случившееся "обычной технической ошибкой".
"Перепутали место работы человека, который занимался сбором подписей", - приводит слова Кена URA.ru.
Однако такое объяснение совершенно не удовлетворяет Елену Орлову, чье имя и место работы было подписано под чужим фото. Она подала в суд за клевету. Примечательно, что "Альянс учителей", заявленная задача которого защита прав педагогов, помогать оболганной учительнице не собирается.
"Стабильность существует", - прокомментировал в Twitter Армен Гаспарян.

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