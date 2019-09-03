Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русско...
Поляки "отпраздновали" начало Второй Мировой (Руслан Осташко)
"Сам видел": Навальный заявил о "тайном задержании" Любови С...
Триумфальное возвращение России в элитный клуб боевого авиастроения
Главная / Политика

"СССР приравнял к гитлеровской агрессии": Борису Джонсону напомнили о неприглядной роли Британии в трагедии Польши

03 сентября 2019, 05:09  •  93 • Политика
Премьеру Великобритании Борису Джонсону напомнили о неприглядной роли его страны в трагедии Польши, занятой в 1939 году немецкими войсками. Урок истории ему преподали в российском посольстве в Лондоне после довольно странных высказываний политика по поводу Польши: "Действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии".
Ранее Джонсон в своем Твиттере высказался на тему оккупации Польши немецкими захватчиками. Однако из его речи получалось, что советские войска не освобождали эту страну, а также пытались захватить. По мнению британского премьера, Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".
В посольстве РФ в Лондоне такие высказывания сочли вызывающими изумление. "Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", - передает ТАСС цитату из ответа дипведомства.
В российском посольстве напомнили Джонсону, что его собственная страна сыграла нелицеприятную роль в захвате Польши. Как следует из ответа, британская дипломатия "не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".
При этом в посольстве выразили сожаление, что Джонсон избрал именно такую риторику в обсуждении роли России во Второй мировой войне, и посоветовали оставить эту тему для историков. Также представитель дипведомства отметил, что большинство британцев все же едва ли согласятся с премьером и совершенно по-другому оценивают роль российской стороны в войне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 22:39
Пушков ответил латвийскому министру на слова об «оккупации» СССР
03 сентября 2019, 01:54
"В домашней одежде и тапках повели в машину": Журналиста Илью Азара задержали в Москве
03 сентября 2019, 05:09
"Сам видел": Навальный заявил о "тайном задержании" Любови Соболь
02 сентября 2019, 17:24
Путин дал региональным политикам совет, как им успешно переизбираться
02 сентября 2019, 22:39
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
02 сентября 2019, 12:54
Путин назвал преимущества дзюдо в жизни
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 01:54
"В домашней одежде и тапках повели в машину": Журналиста Илью Азара задержа...
03 сентября 2019, 01:54
"Вы говорите, не будет полетов сейчас?": Пользователей позабавил ушедший на...
03 сентября 2019, 01:54
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
03 сентября 2019, 01:54
"Это только начало": Всем "шатателям режима" Соловьев записал пре...
03 сентября 2019, 01:54
Цена жизни: Русскую девочку в Турции убили ради органов?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку" с Крымом
29 августа 2019, 04:54
"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против спикера Рады
29 августа 2019, 11:24
"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
28 августа 2019, 09:24
"Ленивые, жадные пьяницы со слабым образованием": Полковника из США привели в ужас украинские солдаты
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе
29 августа 2019, 11:24
«Надо было запретить вино»: Президент Грузии снова жалуется на Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.