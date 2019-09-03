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"СССР приравнял к гитлеровской агрессии": Борису Джонсону напомнили о неприглядной роли Британии в трагедии Польши
03 сентября 2019, 05:09 • 93 • Политика
Премьеру Великобритании Борису Джонсону напомнили о неприглядной роли его страны в трагедии Польши, занятой в 1939 году немецкими войсками. Урок истории ему преподали в российском посольстве в Лондоне после довольно странных высказываний политика по поводу Польши: "Действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии".
Ранее Джонсон в своем Твиттере высказался на тему оккупации Польши немецкими захватчиками. Однако из его речи получалось, что советские войска не освобождали эту страну, а также пытались захватить. По мнению британского премьера, Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".
В посольстве РФ в Лондоне такие высказывания сочли вызывающими изумление. "Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", - передает ТАСС цитату из ответа дипведомства.
В российском посольстве напомнили Джонсону, что его собственная страна сыграла нелицеприятную роль в захвате Польши. Как следует из ответа, британская дипломатия "не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".
При этом в посольстве выразили сожаление, что Джонсон избрал именно такую риторику в обсуждении роли России во Второй мировой войне, и посоветовали оставить эту тему для историков. Также представитель дипведомства отметил, что большинство британцев все же едва ли согласятся с премьером и совершенно по-другому оценивают роль российской стороны в войне.
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