"СССР приравнял к гитлеровской агрессии": Борису Джонсону напомнили о неприглядной роли Британии в трагедии Польши

Ранее Джонсон в своем Твиттере высказался на тему оккупации Польши немецкими захватчиками. Однако из его речи получалось, что советские войска не освобождали эту страну, а также пытались захватить. По мнению британского премьера, Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

В посольстве РФ в Лондоне такие высказывания сочли вызывающими изумление. "Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", - передает ТАСС цитату из ответа дипведомства.

В российском посольстве напомнили Джонсону, что его собственная страна сыграла нелицеприятную роль в захвате Польши. Как следует из ответа, британская дипломатия "не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши".

При этом в посольстве выразили сожаление, что Джонсон избрал именно такую риторику в обсуждении роли России во Второй мировой войне, и посоветовали оставить эту тему для историков. Также представитель дипведомства отметил, что большинство британцев все же едва ли согласятся с премьером и совершенно по-другому оценивают роль российской стороны в войне.