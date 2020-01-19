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"США ждёт унизительное изгнание из Ирака": Обозреватель CNN о последствиях убийства генерала Сулеймани

19 января 2020, 14:09  •  187 • Политика
Обозреватель CNN предрекает унизительный исход иракской миссии США. "Изгнание США из Ирака стало бы унизительным концом затянувшейся миссии США и привела к гибели тысяч американских солдат", - отмечает эксперт.
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани завершится для США унизительным изгнанием из Ирака. Такой прогноз сделала обозреватель американского телеканала CNN Анджела Дэван.
Она напоминает, что президент США Дональд Трамп за годы своего правления так и не вывел американские войска из Ирака, хотя обещал это сделать в ходе своей предвыборной кампании. Теперь же войска США могут столкнуться с тем, что их просто выкинут из Ирака местные власти.
Обозреватель отмечает, что иракские официальные лица уже начали процесс, направленный на вывод всех иностранных войск из страны. И немалую роль в этом сыграло убийство американским дроном в Ираке прибывшего с дипломатической миссией иранского генерала Касема Сулеймани, добавляет эксперт.
"Изгнание США из Ирака стало бы унизительным концом затянувшейся миссии США, которая поглотила сотни миллиардов долларов, выплаченных американскими налогоплательщиками, и привела к гибели тысяч американских солдат", - комментирует Анджела Дэван.
Напомним, что приказ об убийстве иранского генерала отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ на это Иран атаковал ракетами две американские базы в Ираке. Информация о жертвах ракетного обстрела держится в секрете, однако на следующий день после атаки президент США резко заговорил о переговорах.

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