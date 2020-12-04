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"США воюют с нами чужими руками": Сатановский указал на "политических сволочей" в российской элите

04 декабря 2020, 17:35  •  67 • Политика
Политолог Евгений Сатановский считает, что Джо Байден будет хуже для России, чем Дональд Трамп. Эксперт подчеркнул, что России пора перестать надеяться на какие-либо мирные соглашения с Вашингтоном, поскольку США воевали, воюют и будут воевать с нашей страной "чужими руками". Сатановский также указал на "политических сволочей" в российской элите, которые, по его мнению, всячески помогают американцам.
По словам Сатановского, многосторонний подход Байдена к отношениям с Россией означает, что Украина наконец-то получит оружие против Москвы, причём летальное, а все режимы по границам нашей страны, в постсоветских республиках, которые ещё не разорвали с Кремлём отношения, будут сменены.
"Хотя их не так уж много осталось. На постсоветском пространстве не должно остаться ничего не только российского, но и русского, включая язык, на котором там говорят", - написал политолог в своём Telegram-канале.
Сатановский уверен, что санкции против России также продолжатся "по любому поводу". Кроме того, американцы будут стремиться торпедировать отношения Москвы с Европой, уверен он, а также оказывать "поддержку любой политической сволочи, которая помогает ослабить Россию в самой стране и вне её - Навального, Зеленского, Тихановскую".
Политолог считает, что таким образом Байден будет для России хуже Трампа, а Трамп, пусть и невольно, оказался для нашей страны хуже Обамы.
"Надо отдавать себе в этом отчёт и не надеяться ни на какие договора и соглашения с ними в будущем. Они их разорвут и нарушат так же, как нарушают и разрывают сейчас, при этом обвиняя нас во всех своих грехах. Они будут воевать с нами чужими руками, с чужой для них, бывшей нашей земли", - пишет Сатановский, добавляя, что американцы позволяют себе такую политику, поскольку не верят, что "наш ядерный потенциал будет против них использован".
Таким образом, делает вывод Сатановский, США практически не встречают сопротивления в России - деньги, золото и энергоносители текут к ним рекой из нашей страны.
"Наши попытки восстановить экономику они торпедируют. Попытки восстановить промышленность срывают. И наша собственная сволочь, составляющая большую часть отечественной "элиты", им в этом помогает, как может", - резюмировал Сатановский.

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