"США воюют с нами чужими руками": Сатановский указал на "политических сволочей" в российской элите

По словам Сатановского, многосторонний подход Байдена к отношениям с Россией означает, что Украина наконец-то получит оружие против Москвы, причём летальное, а все режимы по границам нашей страны, в постсоветских республиках, которые ещё не разорвали с Кремлём отношения, будут сменены.

"Хотя их не так уж много осталось. На постсоветском пространстве не должно остаться ничего не только российского, но и русского, включая язык, на котором там говорят", - написал политолог в своём Telegram-канале.

Сатановский уверен, что санкции против России также продолжатся "по любому поводу". Кроме того, американцы будут стремиться торпедировать отношения Москвы с Европой, уверен он, а также оказывать "поддержку любой политической сволочи, которая помогает ослабить Россию в самой стране и вне её - Навального, Зеленского, Тихановскую".

Политолог считает, что таким образом Байден будет для России хуже Трампа, а Трамп, пусть и невольно, оказался для нашей страны хуже Обамы.

"Надо отдавать себе в этом отчёт и не надеяться ни на какие договора и соглашения с ними в будущем. Они их разорвут и нарушат так же, как нарушают и разрывают сейчас, при этом обвиняя нас во всех своих грехах. Они будут воевать с нами чужими руками, с чужой для них, бывшей нашей земли", - пишет Сатановский, добавляя, что американцы позволяют себе такую политику, поскольку не верят, что "наш ядерный потенциал будет против них использован".

Таким образом, делает вывод Сатановский, США практически не встречают сопротивления в России - деньги, золото и энергоносители текут к ним рекой из нашей страны.

"Наши попытки восстановить экономику они торпедируют. Попытки восстановить промышленность срывают. И наша собственная сволочь, составляющая большую часть отечественной "элиты", им в этом помогает, как может", - резюмировал Сатановский.