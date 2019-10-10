Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так кто же там действительно влип?": Нож в спину курдам и "злой&...
Зеленский не знает, сколько уйдет на урегулирование в Донбассе, но рассчитывает ...
Зеленский оценил шансы Кличко на следующих выборах мэра Киева
Владимир Путин выступил на форуме «Россия – спортивная держава»
Главная / В мире

"США вообще нечего было делать на Ближнем Востоке": Трамп назвал "худшее решение" за всю историю США

10 октября 2019, 23:54  •  69 • В мире
Американский президент выразил огромное сожаление по поводу того, что Америка отправляла своих военных для операций на Ближнем Востоке, По его мнению, США там вообще "нечего было делать". А само решение об этом он считает "худшим за всю историю страны".
"Бесконечные глупые войны для нас заканчиваются", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, добавив, что только на боевые действия и "поддержание порядка в регионе" Вашингтон потратил 8 триллионов долларов. "Все это в результате обернулось огромным числом погибших американских солдат", - цитируют твит Трампа Nation News.
Более того, американский президент не сомневается в том, что заявления о наличии на Ближнем Востоке оружия массового поражения были фейком, который распространяли СМИ США.
"Его там не было! Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Белого дома.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 14:09
"Сонный Джо, ограбивший две страны": Трамп поиздевался над Байденом
10 октября 2019, 17:09
«Последняя капля»: что стало причиной кризиса и протестов в Эквадоре
10 октября 2019, 23:54
Сотрудник военной разведки США "сливал" секретную информацию своей девушке
10 октября 2019, 20:39
"Так кто же там действительно влип?": Нож в спину курдам и "злой" Эрдоган - детально о Сирии
10 октября 2019, 23:54
"Трамп управляет США, Путин управляет Трампом": Американские креаклы пишут свою "теорию заговора"
10 октября 2019, 07:24
«Антироссийский тренд»: в ЕС призвали разработать стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 октября 2019, 23:54
Сотрудник военной разведки США "сливал" секретную информацию своей девушке
10 октября 2019, 23:54
"Трамп управляет США, Путин управляет Трампом": Американские креаклы пишут ...
10 октября 2019, 23:54
«Не готов терять людей»: Зеленский выступил против войны
10 октября 2019, 23:54
"Они никто и звать их никак?": Политолог "пнул" Обаму за прогноз-...
10 октября 2019, 23:54
Главный изъян даже повышенной страховой пенсии: В РАНХиГС рассказали, что не прописан...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
05 октября 2019, 04:09
Тайные дела Святого престола
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
07 октября 2019, 03:28
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 06.10.19
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.