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"США вообще нечего было делать на Ближнем Востоке": Трамп назвал "худшее решение" за всю историю США
10 октября 2019, 23:54 • 69 • В мире
Американский президент выразил огромное сожаление по поводу того, что Америка отправляла своих военных для операций на Ближнем Востоке, По его мнению, США там вообще "нечего было делать". А само решение об этом он считает "худшим за всю историю страны".
"Бесконечные глупые войны для нас заканчиваются", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter, добавив, что только на боевые действия и "поддержание порядка в регионе" Вашингтон потратил 8 триллионов долларов. "Все это в результате обернулось огромным числом погибших американских солдат", - цитируют твит Трампа Nation News.
Более того, американский президент не сомневается в том, что заявления о наличии на Ближнем Востоке оружия массового поражения были фейком, который распространяли СМИ США.
"Его там не было! Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Белого дома.
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