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"США вернулись": Байден озвучил цель своего зарубежного турне
10 июня 2021, 02:45 • 35 • Политика
Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с президентом России даст понять, что "Америка вернулась".
На встрече с военными на американской базе Милденхолл в Великобритании президент США Джо Байден озвучил цель своего зарубежного турне. Он заявил, что на всех этапах своего визита по странам будет давать понять, что "США вернулись".
Он отметил, что намерен с той же целью провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", - сказал политик под аплодисменты военных.
Впрочем, в рунете со скепсисом отнеслись к громким заявлениям Байдена.
"У Байдена планов громадьё, стратегия на стратегии. Ведь забудет же всё", "Он даст понять, что знает, и знает, что понимает, что понимает и знает, и знает и даст понять, чтобы все знали, что он понимает", "Но, как обычно оговорится, типа - Америка навернулась, мягко говоря", "Мэйк Амэрика Грейт Альцгейм", - пишут комментаторы на сайте РИА Новости.
Сейчас американский лидер прибыл с визитом в Британию. Там он проведёт встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7. Как ожидается, 16 июня Байден в Женеве проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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