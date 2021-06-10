"США вернулись": Байден озвучил цель своего зарубежного турне

Президент США Джо Байден заявил, что на встрече с президентом России даст понять, что "Америка вернулась".

На встрече с военными на американской базе Милденхолл в Великобритании президент США Джо Байден озвучил цель своего зарубежного турне. Он заявил, что на всех этапах своего визита по странам будет давать понять, что "США вернулись".

Он отметил, что намерен с той же целью провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал", - сказал политик под аплодисменты военных.

Впрочем, в рунете со скепсисом отнеслись к громким заявлениям Байдена.

"У Байдена планов громадьё, стратегия на стратегии. Ведь забудет же всё", "Он даст понять, что знает, и знает, что понимает, что понимает и знает, и знает и даст понять, чтобы все знали, что он понимает", "Но, как обычно оговорится, типа - Америка навернулась, мягко говоря", "Мэйк Амэрика Грейт Альцгейм", - пишут комментаторы на сайте РИА Новости.

Сейчас американский лидер прибыл с визитом в Британию. Там он проведёт встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7. Как ожидается, 16 июня Байден в Женеве проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.