Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Мы один народ: Лукашенко не признает Крым, белорусы выступили против
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у...
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
Главная / Политика

"США угрожают единству": Global Times поставила задачу перед Россией и Китаем

04 августа 2021, 14:50  •  105 • Политика
Издание Global Times поставила задачу перед Россией и Китаем накануне военных учений, а также вывода войск США из Афганистана.
Издание Global Times утверждает, что Китай и Россия должны поставить США перед фактом, что они больше не смогут вмешиваться во внутренние дела других стран.
Издание напоминает, что Россия и Китай намерены провести в августе военные маневры на полигоне Цинтунся "Взаимодействие — 2021" в связи с выводом США войск из Афганистана. В учениях примут участие окол 10 тысяч военных. Учения позволят двум странам отработать меры борьбы с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В этом миссия Шанхайской организации сотрудничества, России и Китая, передает РИА Новости.
Автор указывает, что США войной в Афганистане и выводом войск создали хаос и проблемы для Пекина и Москвы.
Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС
- говорится в статье Global Times.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






105
Источник
Похожие новости
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
04 августа 2021, 07:30
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
04 августа 2021, 07:30
NI: "Кремль теперь сможет наказать Украину"
04 августа 2021, 03:50
"Мы на весь мир заявляем": Политолог объяснил, зачем Крыму иски против Киева за пять блокад
04 августа 2021, 09:20
Политолог: США выставили против России голодную "гавкающую собачонку"
04 августа 2021, 07:30
Тимановская в последний момент сменила рейс: Источник назвал новый пункт назначения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 09:40
В Раде заявили о будущем кризисе на Украине. Помощи будут просить у Москвы
30 июля 2021, 05:35
Президент Филиппин перешёл грань разумного в кампании вакцинации: "Пусть помирают!"
01 августа 2021, 01:35
На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
29 июля 2021, 04:50
"Смешно до икоты": У Зеленского "что-то в голове перемкнуло" – Сатановский
02 августа 2021, 00:30
"Ещё в сентябре позориться...": Ходорковский попытался унизить учителей, но попал впросак
02 августа 2021, 06:00
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.