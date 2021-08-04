"США угрожают единству": Global Times поставила задачу перед Россией и Китаем

Издание Global Times поставила задачу перед Россией и Китаем накануне военных учений, а также вывода войск США из Афганистана.

Издание Global Times утверждает, что Китай и Россия должны поставить США перед фактом, что они больше не смогут вмешиваться во внутренние дела других стран.

Издание напоминает, что Россия и Китай намерены провести в августе военные маневры на полигоне Цинтунся "Взаимодействие — 2021" в связи с выводом США войск из Афганистана. В учениях примут участие окол 10 тысяч военных. Учения позволят двум странам отработать меры борьбы с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В этом миссия Шанхайской организации сотрудничества, России и Китая, передает РИА Новости.

Автор указывает, что США войной в Афганистане и выводом войск создали хаос и проблемы для Пекина и Москвы.

Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС

- говорится в статье Global Times.