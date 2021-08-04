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"США угрожают единству": Global Times поставила задачу перед Россией и Китаем
04 августа 2021, 14:50 • 105 • Политика
Издание Global Times поставила задачу перед Россией и Китаем накануне военных учений, а также вывода войск США из Афганистана.
Издание Global Times утверждает, что Китай и Россия должны поставить США перед фактом, что они больше не смогут вмешиваться во внутренние дела других стран.
Издание напоминает, что Россия и Китай намерены провести в августе военные маневры на полигоне Цинтунся "Взаимодействие — 2021" в связи с выводом США войск из Афганистана. В учениях примут участие окол 10 тысяч военных. Учения позволят двум странам отработать меры борьбы с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В этом миссия Шанхайской организации сотрудничества, России и Китая, передает РИА Новости.
Автор указывает, что США войной в Афганистане и выводом войск создали хаос и проблемы для Пекина и Москвы.
- говорится в статье Global Times.
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