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"США точно готовы рискнуть?": Иран в четыре раза нарастил добычу урана

21 мая 2019, 03:09  •  35 • В мире
На фоне напряженности с США Иран в четыре раза нарастил свои производственные мощности по обогащению урана. Не исключена вероятность того, что такими темпами Тегеран может выйти на пределы ограничений, установленных СВПД, что ставит под угрозу саму ядерную сделку. "США точно готовы рискнуть?" - задаются вопросом в Сети.
Об увеличении добычи урана Тегеран уведомил МАГАТЭ "в рамках стандартной процедуры ядерного соглашения", заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Несмотря на это, выходить из ядерной сделки Иран не собирается, по крайней мере, пока, пишет Associated Press.
Сообщение о наращивании добычи урана прозвучало сразу после того, как президент США Дональд Трамп и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обменялись угрозами и колкими насмешками в Twitter.
Как подчеркивают иранские официальные лица, в настоящее время уран будет обогащен лишь до предела 3,67%, установленного в соответствии с ядерной сделкой 2015 года, заключенной с мировыми державами. Это делает его пригодным для использования на электростанции, но намного ниже уровня, необходимого для атомного оружия.
При этом, продолжая наращивать добычу, Иран может превысить установленные соглашением ограничения по объему урана. Как известно, Тегеран установил 7 июля крайний срок для того, чтобы Европа успела предложить новые условия для ядерной сделки. В противном случае уран может быть обогащен до уровня, пригодного для использования в оружии.
Напомним, в 2016 году был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которые подразумевал, что Тегеран отказывается от своей ядерной программы в обмен на снятие с него санкций. Администрация Барака Обамы согласилась на эти условия. Однако в мае 2018 года Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения. Следом против Ирана были введены новые санкции.
8 мая иранские власти решили "прекратить выполнение некоторых обязательств" по СВПД. В ответ на это Вашингтон ввел против Тегерана новые ограничения, усилив при этом военное присутствие в Персидском заливе. Иран заявил, что не намерен вести переговоры с США по ядерной сделке.
16 мая в акваторию Персидского залива зашли два ракетных эсминца США из состава авианосной группы. Это еще больше накалило обстановку в данном регионе. По оценкам экспертов, события, которые происходят сейчас вокруг Ирана, очень напоминают подготовку вторжения США в Ирак в 2003 году.
19 мая американский лидер в интервью телеканалу Fox News заявил о том, что у Ирана не будет ядерного вооружения – он не допустит, чтобы это произошло.
Пока планы Трампа относительно Тегерана ограничены "экономическим вторжением". По словам президента США, он "не хочет сражаться". Тем не менее в некоторых ситуациях приходится идти на более жесткие шаги. И он намерен не дать Ирану возможности обладать ядерным оружием, потому что "просто нельзя допустить, чтобы это произошло", - заявил Трамп.

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