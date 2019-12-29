"США так не могут": Военный эксперт объяснил, как ускорят гиперзвуковые ракеты России

Российские разработчики хотят увеличить скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 Мах, сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко. Его заявление прокомментировал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

По словам эксперта, повышение скорости ракеты влияет на её устойчивость и уязвимость к средствам ПВО противника. Однако у всего есть своя цена. Большая скорость предъявляет определённые требования к температурному режиму, к допустимым перегрузкам, к работе головки самонаведения.

Чтобы сделать российские гиперзвуковые ракеты ещё быстрее, инженерам придётся как следует потрудиться. Увеличения скорости можно добиться за счёт изменения формы корпуса, более мощных двигателей и создания более совершенной головки наведения, полагает Константин Сивков.