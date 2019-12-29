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"США так не могут": Военный эксперт объяснил, как ускорят гиперзвуковые ракеты России
29 декабря 2019, 17:39 • 88 • Политика
Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", пообещали в Минобороны России. "Американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий", - прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.
Российские разработчики хотят увеличить скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 Мах, сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко. Его заявление прокомментировал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
По словам эксперта, повышение скорости ракеты влияет на её устойчивость и уязвимость к средствам ПВО противника. Однако у всего есть своя цена. Большая скорость предъявляет определённые требования к температурному режиму, к допустимым перегрузкам, к работе головки самонаведения.
Чтобы сделать российские гиперзвуковые ракеты ещё быстрее, инженерам придётся как следует потрудиться. Увеличения скорости можно добиться за счёт изменения формы корпуса, более мощных двигателей и создания более совершенной головки наведения, полагает Константин Сивков.
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