Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нет, вы не правы": Познер посетовал, что в окружении Путина нет спорщ...
Парадоксы науки складываются в единую картину. С. Сипаров, Д. Перетолчин
Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопле...
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
Главная / Политика

"США так не могут": Военный эксперт объяснил, как ускорят гиперзвуковые ракеты России

29 декабря 2019, 17:39  •  88 • Политика
Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", пообещали в Минобороны России. "Американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий", - прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.
Российские разработчики хотят увеличить скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 Мах, сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко. Его заявление прокомментировал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
По словам эксперта, повышение скорости ракеты влияет на её устойчивость и уязвимость к средствам ПВО противника. Однако у всего есть своя цена. Большая скорость предъявляет определённые требования к температурному режиму, к допустимым перегрузкам, к работе головки самонаведения.
Чтобы сделать российские гиперзвуковые ракеты ещё быстрее, инженерам придётся как следует потрудиться. Увеличения скорости можно добиться за счёт изменения формы корпуса, более мощных двигателей и создания более совершенной головки наведения, полагает Константин Сивков.
"Американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий. Это чисто советская разработка, которая реализована уже в России", - цитирует слова эксперта РЕН ТВ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
29 декабря 2019, 11:09
Подозреваемый в госизмене и коррупции Кличко пообещал киевлянам скидки на отопление
29 декабря 2019, 04:39
Путин подписал закон о регулировании сферы электронной подписи
28 декабря 2019, 18:54
Путин подписал закон о виноделии
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 11:09
Пушков объяснил возмущение Польши из-за слов Путина о после
29 декабря 2019, 12:24
Косачев считает, что обострение проблем между Грузией и Россией должно остаться в прошлом
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предполож...
29 декабря 2019, 10:54
Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
29 декабря 2019, 01:24
"Мы выполняем обязательства": В РАН озвучили свой прогноз по запуску "...
29 декабря 2019, 04:39
"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку -...
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2019, 11:39
"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте
27 декабря 2019, 16:39
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
25 декабря 2019, 03:09
Трясутся? Соведущая Соловьёва заявила о самом страшном для нацистов оружии России
25 декабря 2019, 03:09
"Морская версия С-400 и С-300" против израильских F-16: Пользователи не оценили анонимный эксклюзив о ночном авиаударе в Сирии
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
27 декабря 2019, 07:09
Пророчество 99 года сбылось: Путин назвал преемника (Telegram. Обзор)
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.