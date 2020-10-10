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"США свергнут Зеленского, если…": Экс-депутат Рады предложил возможный сценарий
10 октября 2020, 15:30 • 88 • Политика
США могут организовать новый переворот на Украине. "Если Зеленский будет не нужен, США устроят государственный переворот и уберут украинского президента", - считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Президент Украины Владимир Зеленский будет смещён с поста главы с помощью государственного переворота, если США это вдруг понадобится. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя результаты опроса о потенциальном свержении украинского лидера.
Речь идёт об опросе Nation News, в котором у людей поинтересовались, свергнут ли президента Украины Зеленского до конца 2020 года. По мнению 14% респондентов, украинцы уже устали от странной политики главы Украины. Ещё 19% считают, что украинский лидер должен покинуть свой пост. Однако 67% уверены, что Зеленский останется на посту президента Украины, так как выгоден США и американцы будут его поддерживать.
Журавко отметил, что ничуть не удивлён таким результатом. По его мнению, украинцы устали от того, что происходит в стране. Вместе с тем он не исключает, что США могут устроить новый переворот на Украине, когда Зеленский перестанет быть им полезен.
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