Президент Украины Владимир Зеленский будет смещён с поста главы с помощью государственного переворота, если США это вдруг понадобится. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя результаты опроса о потенциальном свержении украинского лидера.

Речь идёт об опросе Nation News, в котором у людей поинтересовались, свергнут ли президента Украины Зеленского до конца 2020 года. По мнению 14% респондентов, украинцы уже устали от странной политики главы Украины. Ещё 19% считают, что украинский лидер должен покинуть свой пост. Однако 67% уверены, что Зеленский останется на посту президента Украины, так как выгоден США и американцы будут его поддерживать.

Журавко отметил, что ничуть не удивлён таким результатом. По его мнению, украинцы устали от того, что происходит в стране. Вместе с тем он не исключает, что США могут устроить новый переворот на Украине, когда Зеленский перестанет быть им полезен.