"США совершили большую глупость": Советник Хаменеи пригрозил Вашингтону "вторым Вьетнамом"

В Иране прощаются с убитым в результате атаки США генералом Касемом Сулеймани. В понедельник утром Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи совершил намаз на похоронах генерала Сулеймани в Тегеранском университете.

Ранее иранские власти сообщили о готовности ответить Вашингтону на смерть высокопоставленного генерала.

Как подчеркнул советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, Вашингтону придётся вспомнить об ужасах Вьетнама.

Убив Сулеймани, указал он, американские власти совершили большую глупость, пишет "URA.RU".

"Убив Сулеймани, Соединённые Штаты совершили большую глупость, и теперь Вашингтон столкнётся со "вторым Вьетнамом", - цитирует его телеканал Al-Alam.

Выступая на церемонии прощания с Касемом Сулеймани, политик напомнил, что генерал был "ключевым элементом" альянса Ирана и России.

Напомним, что в российском МИД на смерть Сулеймани отметили, что это приведёт к серьёзному росту напряжённости в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил действия Вашингтона как нарушение международного права, напоминает РИА Новости.