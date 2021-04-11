"США смогут одолеть Россию, если…": В Sohu выдали два варианта на случай открытой войны

В китайском издании спрогнозировали два варианта развития ситуации в случае открытого военного противостояния России и США.

В китайском издании Sohu попытались предугадать, чем обернётся потенциальная схватка России с США. Сейчас отношения между двумя державами находятся в удручающем состоянии, порой создаётся впечатление, что война между странами может разразиться в любой момент.

По мнению аналитиков из КНР, обострение может произойти по двум сценариям.

Так, США смогут подавить Россию, если найдут способ уничтожить или обезвредить российские ядерные силы.

Тогда за Вашингтоном будет закреплена военная победа, даже несмотря на то, что русская армия считается одной из самых боеспособных и решительных в мире, говорится в публикации.

К тому же на ведение затяжного противостояния у США будет хватать средств: подпитываемая поддержкой союзников экономика США сможет долгое время "спонсировать" конфликт.

Впрочем, ситуация может развиваться иначе. Как отмечается в публикации, Россия в ответ на угрозы от США и НАТО может пойти на решительный шаг.

Именно этого боится Вашингтон - и именно поэтому ядерный арсенал выполняет свою главную - сдерживающую - функцию, передаёт "ПолитРоссия".

Обе державы обладают серьёзной военной мощью, а это значит, что в любом случае противостояние аукнется всему миру.

И всё же эксперты Sohu приходят к выводу, что вероятность начала войны между двумя странами остаётся низкой. "Ни Москва, ни Вашингтон не хотят ставить под удар свою мощную державу, которую было непросто построить", - говорится в публикации.