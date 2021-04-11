Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
Главная / В мире

"США смогут одолеть Россию, если…": В Sohu выдали два варианта на случай открытой войны

11 апреля 2021, 08:00  •  221 • В мире
В китайском издании спрогнозировали два варианта развития ситуации в случае открытого военного противостояния России и США.
В китайском издании Sohu попытались предугадать, чем обернётся потенциальная схватка России с США. Сейчас отношения между двумя державами находятся в удручающем состоянии, порой создаётся впечатление, что война между странами может разразиться в любой момент.
По мнению аналитиков из КНР, обострение может произойти по двум сценариям.
Так, США смогут подавить Россию, если найдут способ уничтожить или обезвредить российские ядерные силы.
Тогда за Вашингтоном будет закреплена военная победа, даже несмотря на то, что русская армия считается одной из самых боеспособных и решительных в мире, говорится в публикации.
К тому же на ведение затяжного противостояния у США будет хватать средств: подпитываемая поддержкой союзников экономика США сможет долгое время "спонсировать" конфликт.
Впрочем, ситуация может развиваться иначе. Как отмечается в публикации, Россия в ответ на угрозы от США и НАТО может пойти на решительный шаг.
Именно этого боится Вашингтон - и именно поэтому ядерный арсенал выполняет свою главную - сдерживающую - функцию, передаёт "ПолитРоссия".
Обе державы обладают серьёзной военной мощью, а это значит, что в любом случае противостояние аукнется всему миру.
И всё же эксперты Sohu приходят к выводу, что вероятность начала войны между двумя странами остаётся низкой. "Ни Москва, ни Вашингтон не хотят ставить под удар свою мощную державу, которую было непросто построить", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



221
Источник
Похожие новости
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
10 апреля 2021, 21:00
Пилот ВВС США замечен с нашивкой "Россия": Итальянец нашёл этому простое объяснение
10 апреля 2021, 08:10
Говорил, что думает, но никогда не думал: Историк рассказала личной жизни принца Филиппа
10 апреля 2021, 08:10
Основательница BLM потратила больше 1 млн долларов, чтобы жить подальше от "угнетённых"
10 апреля 2021, 17:20
Финальный этап пройден: Канцлер Австрии назвал следующий шаг с вакциной "Спутник V"
11 апреля 2021, 00:40
Подлодки России в Арктике недосягаемы для США: Адмирал ответил на слова об уязвимости
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 апреля 2021, 02:30
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на краю. А ...
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернати...
11 апреля 2021, 00:40
Подлодки России в Арктике недосягаемы для США: Адмирал ответил на слова об уязвимости
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.