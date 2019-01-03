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"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским

03 января 2019, 17:54  •  307 • Политика
Украинский экс-депутат Алексей Журавко уверен, что "США скоро перестанут использовать Украину" и выставлять Россию агрессором, а случай с CNN, когда телеканал подписал Симферополь частью России, является своеобразным предвестником грядущих геополитических изменений.
Экс-депутат Верховной рады Украины V и VI созывов Алексей Журавко прокомментировал, почему телеканал CNN подписал в своем новогоднем репортаже Крым частью России, и отметил, что американские журналисты сделали эту "ошибку" неспроста. В беседе с корреспондентом ФАН Журавко пояснил, что перепутать, где находится Крымский полуостров и частью какого государства он является, могут только обычные американцы, далекие от политики и плохо знающие географию, что же касается журналистов и редакторов, готовящих материалы для CNN, то они, по мнению украинского политика, прекрасно знают, где находится Крым и что произошло на полуострове в марте 2014 года. По словам Журавко, уже в скором будущем западные страны признают законность крымского референдума.
Напомним, телеканал CNN подготовил репортаж о том, как празднуют Новый год в разных частях мира. Транслируя фотографию салюта из Симферополя, редакторы телеканала подписали ее: "Симферополь, Россия". Реакция украинских властей была незамедлительной. Украина потребовала исправить "ошибку". После чего CNN подписал фотографию так: "Симферополь, Крым".
Украинский политик Алексей Журавко считает, что сотрудники CNN специально не стали писать, что Симферополь принадлежит Украине, поскольку уже совсем скоро руководство США прекратит "использовать Украину в своих геополитических целях".
Западные страны во главе с США, по мнению Журавко, перестанут выставлять Россию в качестве агрессора, а ситуация с подписью Симферополя в CNN является своеобразным предвестником грядущих геополитических изменений. "Скоро этот бардак закончится", - подытожил украинский политик, отметив, что "сколько веревочке ни виться, она все равно имеет свой конец".

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