"США с удовольствием воспользуются": Американские читатели о позиции Японии по ОЭЗ на Курилах

Американские читатели высмеяли японских политиков, выступающих против планов России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курилах. "Американские бизнесмены с удовольствием будут использовать Курилы", - отмечают комментаторы из США.

На минувшей неделе Япония в очередной раз дежурно заявила, что "не может принять" предложение России о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) со льготным налоговым режимом на Курилах, пишет американское издание Breitbart. Американские читатели смеются над бессмысленными возмущениями Японии и уже прикидывают потенциальную выгоду США от ОЭЗ.

Речь идёт о планах, которые озвучил на пленарном заседании Восточного экономического форума 3 сентября президент России Владимир Путин. Он заявил о создании "беспрецедентного набора льгот и стимулов". Однако получить преференции смогут только те инвесторы, которые будут не просто регистрироваться на Курильских островах, а будут там работать, строить здания и предприятия, нанимать сотрудников и так далее.

В ОЭЗ мы полностью освободим предприятия от уплаты основных налогов на прибыль, налога на имущество, земли и транспортного налога на 10 лет,

- поделился планам глава России.

Япония не поддерживает эту схему, поскольку она предполагает применение российского законодательства на северных островах,

- заявили на это в Токио.

Такая позиция рассмешила американских читателей. Многие указали, что если Япония не хочет участвовать в проекте, это сделают США и Китай. И в итоге Япония проиграет ещё больше.

Поверьте, мне, Россия пойдет вперед со своими планами по Курилам. И многие ей помогут,

- пишет читатель под ником chris petri.

Это же такой выгодный оффшор поблизости от США! Особенно в нынешний период, когда наши демократо-марксисты обещают устроить Америке налоговый ад. Да американские бизнесмены с удовольствием будут использовать Курилы,

- отмечает cleo48.

Япония достукается до того, что Россия всерьез призовет Китай к активному освоению Южных Курил, а потом и к созданию там совместных военных баз, которые будут нацелены с близкого расстояния прямо на Японию!

- добавляет jupiteralliance.

Напомним, что Япония претендует на четыре русских острова Курильской гряды. В Токио их называют "северными территориями" и отказываются признавать над ними суверенитет России. Тем не менее у Японии нет ни единого инструмента, чтобы как-то повлиять на Россию и отнять острова.