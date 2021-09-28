|
"США с удовольствием воспользуются": Американские читатели о позиции Японии по ОЭЗ на Курилах
28 сентября 2021, 04:00 • 99 • Политика
Американские читатели высмеяли японских политиков, выступающих против планов России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курилах. "Американские бизнесмены с удовольствием будут использовать Курилы", - отмечают комментаторы из США.
На минувшей неделе Япония в очередной раз дежурно заявила, что "не может принять" предложение России о создании Особой экономической зоны (ОЭЗ) со льготным налоговым режимом на Курилах, пишет американское издание Breitbart. Американские читатели смеются над бессмысленными возмущениями Японии и уже прикидывают потенциальную выгоду США от ОЭЗ.
Речь идёт о планах, которые озвучил на пленарном заседании Восточного экономического форума 3 сентября президент России Владимир Путин. Он заявил о создании "беспрецедентного набора льгот и стимулов". Однако получить преференции смогут только те инвесторы, которые будут не просто регистрироваться на Курильских островах, а будут там работать, строить здания и предприятия, нанимать сотрудников и так далее.
- поделился планам глава России.
- заявили на это в Токио.
Такая позиция рассмешила американских читателей. Многие указали, что если Япония не хочет участвовать в проекте, это сделают США и Китай. И в итоге Япония проиграет ещё больше.
- пишет читатель под ником chris petri.
- отмечает cleo48.
- добавляет jupiteralliance.
Напомним, что Япония претендует на четыре русских острова Курильской гряды. В Токио их называют "северными территориями" и отказываются признавать над ними суверенитет России. Тем не менее у Японии нет ни единого инструмента, чтобы как-то повлиять на Россию и отнять острова.
Подпишитесь на нас
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2021, 02:05
|
24 сентября 2021, 08:20
|
27 сентября 2021, 06:55
|
24 сентября 2021, 01:00
|
23 сентября 2021, 13:05
|
24 сентября 2021, 13:50
|
22 сентября 2021, 09:35