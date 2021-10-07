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"США роют себе могилу": Байден отложит крах Америки, но лишь на пару месяцев - Шафран

07 октября 2021, 17:25  •  67 • Политика
Джо Байден отложит крах Америки, но лишь на пару месяцев, считает Анна Шафран. Сейчас он спорит с республиканцами по поводу очередного увеличения лимита госдолга страны: "США роют себе могилу".
Сейчас президент США Джо Байден спорит с республиканцами в Конгрессе по поводу очередного увеличения лимита государственного долга страны, заметила ведущая, журналист Анна Шафран в программе "Шафран" на канале Царьград.
Пока что компромисс выглядит следующим образом: демократы на два месяца поднимут потолок госдолга на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов. Это позволит Штатам избежать дефолта, который иначе произошёл бы 18 октября.
Точнее, это позволит отложить дефолт, потому что мало сомнений в том, что через два месяца непомерные госрасходы Америки не снизятся, а новых источников денег не появится, подчеркнула ведущая "Первого русского":
Даже интересно, до какой суммы в итоге дойдёт госдолг США и что в итоге будут делать американские кредиторы, когда Вашингтон перестанет обслуживать свои обязательства?
Как известно, политические и экономические кризисы идут рука об руку с идеологическими, добавила Шафран. По её мнению, основной причиной краха большинства империй была именно идеологическая неспособность власти объяснить, почему люди должны дальше работать и воевать за те или иные идеалы.
А идеологический кризис в Штатах куда серьёзнее и политического, и экономического и неизбежно приведёт к углублению и разрастанию последних, уверена журналист.
Она отметила, что "США роют себе могилу", продвигая движения BLM, Me Too, трансгендерность и предпринимая прочие попытки подчинить объективную реальность чуждой большинству повестке.
Так, рейтинг Байдена стремительно падает. Отрицательно его работу оценивают 53% американцев, а положительно - 38%. Ещё три недели назад только 50% граждан не одобряли работу своего президента, а 42% поддерживали его.

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