"США разочарованы": В Госдепартаменте дали оценку решению Ирака о выводе американских войск с его территории

Власти США заявили: они разочарованы тем, что парламент Ирака проголосовал за отказ от военного присутствия Америки в стране. Об этом ТАСС заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она сказала: "США разочарованы действиями, предпринятыми в Совете представителей". В то время как в Госдепартаменте ожидают дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния принятой 5 января резолюции, отметила Ортэгус, США призывают иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений обеих стран в области экономики и безопасности. А также в области продолжающегося присутствия сил международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористической организацией, запрещённой на территории Российской Федерации).

Кроме того, Морган Ортэгус отметила: по мнению властей США, общая борьба с ИГИЛ соответствует интересам Америки и Ирака. Она подчеркнула: "Эта администрация остаётся привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку".

Ранее Царьград сообщил, что парламент Ирака в ходе вчерашнего заседания проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с ИГИЛ, а также за вывод американских войск из страны. На это власти Ирака пошли после спецоперации Пентагона, в результате которой погиб Касем Сулеймани, командующий силами спецназначения «Аль-Кудс». Представители МИД Ирака передали послу США письмо с жёстким осуждением операции американцев по уничтожению Касема Сулеймани. Иракские дипломаты оценили её как нарушение суверенитета Ирака.