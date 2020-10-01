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"США "умоют руки", а умирать будут азербайджанцы и армяне": Эксперт о ситуации в Карабахе
01 октября 2020, 09:40 • 54 • Политика
У Армении не оказалось союзников, кроме России, считает военный эксперт Василий Дандыкин. "Обидно другое. И американцы, и турки "умоют руки", а умирать будут азербайджанцы и армяне. Уже умирают", - отметил он.
Власти Армении сами загнали себя в патовую ситуацию, проводя прозападную политику в стране. Теперь Еревану не к кому обратиться за помощью, кроме как к Москве. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Речь идёт об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном, которое началось в воскресенье 27 сентября и продолжается по сей день. Пока Баку рапортует об уничтожении армянской военной техники, в Ереване проходят срочные совещания Совбеза страны.
Военный эксперт добавил, что у России пока нет нужды создавать военную базу в Карабахе в случае его признания Арменией. Однако Дандыкин не стал полностью списывать такой вариант со счетов.
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