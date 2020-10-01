"США "умоют руки", а умирать будут азербайджанцы и армяне": Эксперт о ситуации в Карабахе

Власти Армении сами загнали себя в патовую ситуацию, проводя прозападную политику в стране. Теперь Еревану не к кому обратиться за помощью, кроме как к Москве. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Речь идёт об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном, которое началось в воскресенье 27 сентября и продолжается по сей день. Пока Баку рапортует об уничтожении армянской военной техники, в Ереване проходят срочные совещания Совбеза страны.

Армянские власти много начудили своей прозападной политикой. А теперь выясняется, что, кроме России, обращаться за советом и помощью не к кому, - прокомментировал ситуацию Василий Дандыкин в беседе с Nation News.

Военный эксперт добавил, что у России пока нет нужды создавать военную базу в Карабахе в случае его признания Арменией. Однако Дандыкин не стал полностью списывать такой вариант со счетов.