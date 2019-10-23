"США пытаются вскрыть нашу систему ПРО": Военный эксперт об имитации бомбардировки Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полёт над Чёрным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Случившееся в интервью Царьграду прокомментировал военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ с июня 2003 года Айтеч Бижев.

По его словам, при помощи подобного рода провокаций США пытаются выведать российские секреты обороны. Эту тактику американцы опробовали ещё в годы холодной войны. Тогда подобные полёты происходили ежедневно.

"Имитируя вот эти действия, Б-52, они вызывали нас на ответные действия, на включение дополнительных средств радиоэлектронного подавления, средств станций обнаружения, которые у нас в резерве, которые включатся по другим режимам работы. То есть они провоцируют дополнительное включение всего, что у нас имеется. И тем самым они начинают вскрывать нашу систему противовоздушной обороны", - пояснил Айтеч Бижев в интервью Царьграду.

Другая задача таких полётов - дальше держать в напряжённости российские боевые расчёты. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему управления силами воздушно-космической обороны, отмечает военный эксперт.

Бижев вспоминает, как самолёты США и НАТО до самого 1990 года ежедневно совершали такие полёты. Потом, после горбачёвского потепления, полёты прекратились, так как российские силы и средства к тому времени были в полуобморочном состоянии.