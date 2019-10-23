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"США пытаются вскрыть нашу систему ПРО": Военный эксперт об имитации бомбардировки Крыма
23 октября 2019, 23:54 • 45 • Политика
США сымитировали бомбардировку Крыма. "Они провоцируют дополнительное включение всего, что у нас имеется. И тем самым они начинают вскрывать нашу систему противовоздушной обороны", - объясняет военный эксперт Айтеч Бижев.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полёт над Чёрным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Случившееся в интервью Царьграду прокомментировал военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ с июня 2003 года Айтеч Бижев.
По его словам, при помощи подобного рода провокаций США пытаются выведать российские секреты обороны. Эту тактику американцы опробовали ещё в годы холодной войны. Тогда подобные полёты происходили ежедневно.
Другая задача таких полётов - дальше держать в напряжённости российские боевые расчёты. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему управления силами воздушно-космической обороны, отмечает военный эксперт.
Бижев вспоминает, как самолёты США и НАТО до самого 1990 года ежедневно совершали такие полёты. Потом, после горбачёвского потепления, полёты прекратились, так как российские силы и средства к тому времени были в полуобморочном состоянии.
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