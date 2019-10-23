Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский пригласил Абэ посетить Украину
В России готовится новая "перестройка" для уничтожения страны по сцена...
Силуанов заврался в Госдуме на тему налогов и прогрессивной шкалы
Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписан...
Главная / Политика

"США пытаются вскрыть нашу систему ПРО": Военный эксперт об имитации бомбардировки Крыма

23 октября 2019, 23:54  •  45 • Политика
США сымитировали бомбардировку Крыма. "Они провоцируют дополнительное включение всего, что у нас имеется. И тем самым они начинают вскрывать нашу систему противовоздушной обороны", - объясняет военный эксперт Айтеч Бижев.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полёт над Чёрным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Случившееся в интервью Царьграду прокомментировал военный эксперт, генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ с июня 2003 года Айтеч Бижев.
По его словам, при помощи подобного рода провокаций США пытаются выведать российские секреты обороны. Эту тактику американцы опробовали ещё в годы холодной войны. Тогда подобные полёты происходили ежедневно.
"Имитируя вот эти действия, Б-52, они вызывали нас на ответные действия, на включение дополнительных средств радиоэлектронного подавления, средств станций обнаружения, которые у нас в резерве, которые включатся по другим режимам работы. То есть они провоцируют дополнительное включение всего, что у нас имеется. И тем самым они начинают вскрывать нашу систему противовоздушной обороны", - пояснил Айтеч Бижев в интервью Царьграду.
Другая задача таких полётов - дальше держать в напряжённости российские боевые расчёты. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему управления силами воздушно-космической обороны, отмечает военный эксперт.
Бижев вспоминает, как самолёты США и НАТО до самого 1990 года ежедневно совершали такие полёты. Потом, после горбачёвского потепления, полёты прекратились, так как российские силы и средства к тому времени были в полуобморочном состоянии.
"Как только Россия воспряла, силы и средства появились, они начали опять летать. Ведут разведку постоянно. Космическую, агентурную, радиоэлектронную, как Б-52", - добавил Айтеч Бижев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 10:54
Настоящий кибертерроризм: В Facebook уже обвинили Россию во "вмешательстве" в выборы-2020
23 октября 2019, 23:54
"США пытаются вскрыть нашу систему ПРО": Военный эксперт об имитации бомбардировки Крыма
23 октября 2019, 23:54
Ряд городов Украины останутся без тепла: В Киеве озвучили последствия неподписания контракта с Россией
23 октября 2019, 02:24
Антонов сообщил об отсутствии формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию
23 октября 2019, 04:24
Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере
23 октября 2019, 23:54
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020 год
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2019, 07:39
Блогер расшифровал тайное послание, которое музыкальная пластинка хранила 35 лет
23 октября 2019, 07:39
"Это говорил человек, который хотел в президенты": Навальный с особым циниз...
23 октября 2019, 07:39
Осталось полтора часа: Шойгу в жёсткой форме предупредил США
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дел...
23 октября 2019, 04:24
Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморанд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дела о "вмешательстве России"
17 октября 2019, 08:24
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше заявили о возросшей мощи российской армии
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью признал свою вину
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
22 октября 2019, 05:39
We are the Mighty назвало испугавший США и НАТО самолет: Русский истребитель установил сразу три рекорда
16 октября 2019, 22:54
Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.