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"США пытаются спровоцировать Иран": Лавров о "тревожной" ситуации вокруг СВПД
03 сентября 2019, 08:24 • 89 • Политика
Вашингтон не скрывает своих намерений спровоцировать Тегеран на нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Сергей Лавров назвал создавшуюся вокруг СВПД ситуацию очень "тревожной".
Об этом, как пишет Nation News, глава МИД России заявил по итогам прошедших переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. При этом американцы прибегают к поддержке некоторых "региональных союзников", добавил российский министр.
Сергей Лавров напомнил о том, что в Вашингтоне заявляли о том, что для себя договор обязательным не считают. Однако при этом, уверены в США, Тегеран должен его выполнять "неукоснительно".
"Напомню еще раз, что СВПД - очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов, и он не может быть разобран на части", - добавил глава МИД России.
Напомним, ранее президенту Франции Эмманюэлю Макрону не удалось уговорить Дональда Трампа сесть за стол переговоров с Ираном, хотя британский премьер Борис Джонсон хвалит француза за "отличную работу". Своим отказом Трамп "отомстил" Евросоюзу, не поддержавшему идею о возврате России в G8.
Как известно, глава МИД Ирана специально приехал в Биаррицу. Приехал он туда из Парижа. В столице Джавад Зариф обсуждал с французскими дипломатами "ядерную сделку". А уже в самой Биаррице Зариф встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и Эмманюэлем Макроном.
Инициатива пригласить иранца на слёт всех западных лидеров исходила от Макрона. Примерно месяц назад он предлагал провести конференцию с участием США, ЕС, России и Ирана. Французский президент очень хочет восстановить "ядерную сделку", которую сломал Дональд Трамп выходом из неё и последующими нефтяными санкциями.
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