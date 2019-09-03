"США пытаются спровоцировать Иран": Лавров о "тревожной" ситуации вокруг СВПД

Об этом, как пишет Nation News, глава МИД России заявил по итогам прошедших переговоров со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. При этом американцы прибегают к поддержке некоторых "региональных союзников", добавил российский министр.

Сергей Лавров напомнил о том, что в Вашингтоне заявляли о том, что для себя договор обязательным не считают. Однако при этом, уверены в США, Тегеран должен его выполнять "неукоснительно".

"Напомню еще раз, что СВПД - очень деликатный баланс интересов, обязательств и компромиссов, и он не может быть разобран на части", - добавил глава МИД России.

Напомним, ранее президенту Франции Эмманюэлю Макрону не удалось уговорить Дональда Трампа сесть за стол переговоров с Ираном, хотя британский премьер Борис Джонсон хвалит француза за "отличную работу". Своим отказом Трамп "отомстил" Евросоюзу, не поддержавшему идею о возврате России в G8.

Как известно, глава МИД Ирана специально приехал в Биаррицу. Приехал он туда из Парижа. В столице Джавад Зариф обсуждал с французскими дипломатами "ядерную сделку". А уже в самой Биаррице Зариф встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и Эмманюэлем Макроном.

Инициатива пригласить иранца на слёт всех западных лидеров исходила от Макрона. Примерно месяц назад он предлагал провести конференцию с участием США, ЕС, России и Ирана. Французский президент очень хочет восстановить "ядерную сделку", которую сломал Дональд Трамп выходом из неё и последующими нефтяными санкциями.