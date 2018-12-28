"США проиграли холодную войну. Официально": в Вашингтоне подвели итоги 2018 года

Крупнейшая газета Вашингтона опубликовала материал, посвященный итогам 2018 года, с заголовком "США проиграли холодную войну. Официально". Издание по пунктам перечисляет направления, в которых политика США оказалась проигрышной, и констатирует успехи Владимира Путина.

Влиятельная The Washington Post "поздравила" американцев с наступающим Новым годом, объявив, что США "официально" проиграли холодную войну.

Газета называет "милосердной" смерть Джорджа Буша-старшего, объясняя, что экс-президент США, который руководил развалом СССР в 1991 году, стал свидетелем того, как Трамп всего за два года растерял все барыши от "триумфа, за достижение которого американцы кровью и деньгами платили 71 год".

К числу поражений Вашингтона издание причисляет вывод войск из Сирии. Этот шаг означает, что США бросили в беде множество союзников, оставили "на съедение волкам" курдских партнеров, способствовали изоляции Израиля и позволили России и Ирану решать судьбу Ближнего Востока.

The Washington Post описывает убыточность такой политики, ссылаясь на письмо ушедшего в отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Он обвинил Дональда Трампа в неуважении 29 союзников по НАТО, предательстве 74 партнеров из антитеррористической коалиции и отказе признать существование угроз со стороны Китая и России, которые "хотят сформировать мир в соответствии со своими авторитарными моделями за счет своих соседей, Америки и союзников".

Даже республиканцы, по всей видимости, встревожены той политикой, которую проводит их однопартиец Дональд Трамп, отмечает издание. Сенатор Линдси Грэм прямо говорит о "хаосе". Но уже поздно: Сирия строит планы по "закапыванию" курдских союзников Америки, а российский лидер Владимир Путин ликует, напоминая, что американские войска находились в Сирии незаконно.

Никакой советский лидер не мог бы придумать лучший сценарий, чем тот, что Трамп создал для Путина, пишет газета. Это и раскол НАТО, и возвращение России в G8, и ослабление ВТО, и раскол с Европой из-за Ирана и изменения климата.

"Президент США отказался защищать права человека и простил Саудовской Аравии смерть американского журналиста. Он дружит с диктаторами по всему миру. И встречался с одним из самых жестоких из них, северокорейским, не добившись при этом никаких ощутимых уступок в отношении ядерного оружия", - говорится в публикации.

"Торговая война, начатая США, спровоцировала падение экономического роста во всем мире, американцы разочаровались в выборах, Минюсте, ФБР, судах и свободной прессе. Конгресс перестал верить в российскую угрозу", - ужасается The Washington Post.

Независимо от того, к каким выводам придет спецпрокурор Роберт Мюллер, можно с уверенностью говорить о том, что Владимир Путин немало выиграл от президентства Дональда Трампа.

"Поколениями американцы платили дорогую цену и несли тяжкое бремя - от Берлина до Сайгона и Гаваны. Теперь, спустя 29 лет после падения Берлинской стены, Трамп вручил Москве победу в холодной войне, в которой она никогда не смогла бы победить", - говорится в статье The Washington Post.