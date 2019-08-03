"США продемонстрировали наплевательское отношение": Российские дипломаты обвинили Вашингтон в нецивилизованности из-за санкций по делу Скрипаля

Решение Вашингтона ввести новые санкции против России под предлогом "дела Скрипаля" означает "наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений", говорится в заявлении, выпущенном российским посольством в американской столице.

Дипломаты обвинили США нецивилизованности и неумении соблюдать нормы общения, а также заявили, что Вашингтон в очередной раз присвоил себе роль суперполицейского, который якобы вправе назначать виноватых и наказывать их, не вдаваясь в доказательства и фактические обстоятельства.

"Цель такой политики видна невооруженным взглядом - наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы", - говорится в документе.

В дипломатическом представительстве заверили, что Россия "не будет каяться" за несуществующую вину в деле Скрипаля.

Россия, напомнили в посольстве, еще в 2017 году полностью уничтожила запасы боевых отравляющих веществ, и это было официально подтверждено ОЗХО — в то время как США не торопятся выполнять аналогичные обязательства. В связи с этим дипломаты посоветовали Вашингтону применить закон "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение" к самому себе.

Подобные санкционные игры, прямо говорят российские дипломаты, противоречат жизненным интересам самих США.

Напомним, Дональд Трамп 1 августа подписал указ о процедуре введения санкций.