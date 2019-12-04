"США присвоили себе право решать судьбы мира": В Госдуме жёстко ответили на отказ в визах

Ничего нового в поведении США нет, подчеркнул он. Однако самое неприятное, что Белый дом присваивает себе полномочия давать или не давать возможность въехать на территорию США делегациям, прибывающим туда для работы в ООН, отметил депутат.

"Ситуация совершенно неприемлемая", - подчеркнул Новиков. По его словам, то, что штаб-квартира ООН находится в США физически, не означает права США каким-то образом регулировать участие делегаций в работе организации.

Происходящее демонстрирует, что США присвоили себе право определять судьбы мира, отметил депутат. Несмотря на то что президентская кампания Трампа проходила под лозунгами о необходимости решения внутренних вопросов, эти гегемонистские устремления сохраняются, напомнил парламентарий в разговоре с телеканалом "360".