"США приложили руку": Захарова напомнила слова Клинтон об Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова Хиллари Клинтон об Афганистане и вкладе американцев в проблему терроризма. "США приложили к этому руку", - заявила бывший госсекретарь.

В апреле 2009 года Клинтон, которая на тот момент занимала пост главы Госдепартамента, выступила в Палате представителей и напомнила, что США сами создали террористическую группировку "Талибан"*, когда начали вооружать и обучать моджахедов, воюющих с советскими войсками. Именно президент США Рональд Рейган при поддержке демократического большинства в Конгрессе решил импортировать радикальный исламизм из Саудовской Аравии в Афганистан. В итоге американцы добились того, что армия Советского Союза вышла из Афганистана, но при этом создали ещё большую проблему, с которой Вашингтон не может справиться уже несколько десятилетий. Клинтон призвала власти США быть осторожными "с тем, что они сеют".

В июле 2010 года политик вновь заявила о вине США, выступая в эфире телеканала Fox News. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова пишет в Telegram.

У нас колоссальный дефицит доверия. Отчасти это вызвано тем, что США, давайте будем честными, приложили руку к созданию той самой проблемы, с которой мы сейчас боремся, - отметила Клинтон.

Бывший руководитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что США оставили Афганистан на растерзание хорошо обученным и вооружённым боевикам-фанатикам.

Создали бардак, который в то время не распознали, - подчеркнула экс-госсекретарь.

Напомним, что в настоящее время США осуществляют вывод своих войск из Афганистана. Таким образом, подходит к концу операция, которая стала самой долгой военной кампанией в истории Соединённых Штатов. Боевики, не дожидаясь окончательного вывода войск, уже начали захватывать неподконтрольные районы страны.

*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.