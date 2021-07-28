Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Главная / Политика

"США приложили руку": Захарова напомнила слова Клинтон об Афганистане

28 июля 2021, 17:50  •  96 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова Хиллари Клинтон об Афганистане и вкладе американцев в проблему терроризма. "США приложили к этому руку", - заявила бывший госсекретарь.
В апреле 2009 года Клинтон, которая на тот момент занимала пост главы Госдепартамента, выступила в Палате представителей и напомнила, что США сами создали террористическую группировку "Талибан"*, когда начали вооружать и обучать моджахедов, воюющих с советскими войсками. Именно президент США Рональд Рейган при поддержке демократического большинства в Конгрессе решил импортировать радикальный исламизм из Саудовской Аравии в Афганистан. В итоге американцы добились того, что армия Советского Союза вышла из Афганистана, но при этом создали ещё большую проблему, с которой Вашингтон не может справиться уже несколько десятилетий. Клинтон призвала власти США быть осторожными "с тем, что они сеют".
В июле 2010 года политик вновь заявила о вине США, выступая в эфире телеканала Fox News. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова пишет в Telegram.
У нас колоссальный дефицит доверия. Отчасти это вызвано тем, что США, давайте будем честными, приложили руку к созданию той самой проблемы, с которой мы сейчас боремся, - отметила Клинтон.
Бывший руководитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что США оставили Афганистан на растерзание хорошо обученным и вооружённым боевикам-фанатикам.
Создали бардак, который в то время не распознали, - подчеркнула экс-госсекретарь.
Напомним, что в настоящее время США осуществляют вывод своих войск из Афганистана. Таким образом, подходит к концу операция, которая стала самой долгой военной кампанией в истории Соединённых Штатов. Боевики, не дожидаясь окончательного вывода войск, уже начали захватывать неподконтрольные районы страны.
*"Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






96
Источник
Похожие новости
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 02:15
Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и умоляют
28 июля 2021, 02:15
Украина готовит в августе новую провокацию против Крыма: Депутат предупредил о "тупике"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русск...
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 02:15
Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
23 июля 2021, 03:05
Украина без Крыма исчезла с сайта Олимпиады
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде
25 июля 2021, 11:55
У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.