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"США потерпели поражение": В Венесуэле согласились на переговоры с Америкой
18 мая 2019, 10:09 • 113 • Политика
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью СМИ заявил о том, что "США потерпели поражение", если оценивать их действия, направленные против республики. Он также подчеркнул, что власти страны согласны провести переговоры с Америкой - время пришло.
Спустя почти четыре месяца после начала попытки госпереворота в Венесуэле, в Соединённых Штатах всё также звучат агрессивные призывы, но эксперты отмечают, что Вашингтон уже "сдаёт" лжепрезидента Хуана Гуайдо.
Тем временем поддержка легитимного главы государства Николаса Мадуро, не только среди населения страны, но в том числе среди военных и силовиков, остаётся неизменной.
На этом фоне глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреаса делает громкое заявление в интервью телеканалу TeleSUR о явном проигрыше Вашингтона.
"США потерпели поражение", - отметил дипломат, оценивая результат действий Штатов в республике.
Он же сообщил о том, что власти Венесуэлы согласны провести переговоры с Америкой, поскольку время для того, чтобы сесть за стол и начать диалог, уже пришло пришло.
"Это момент для дипломатии, это час дипломатии, мы готовы к возврату дипломатии, к тому, что сесть за стол переговоров и уважать друг друга", - цитирует РИА Новости слова министра.
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