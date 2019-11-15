|
"США построены на бандитских группировках": Асад о том, почему Америка соблазнилась нефтью Сирии
15 ноября 2019, 23:54 • 59 • В мире
Президент Сирии Башар Асад дал большое интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". В нём политический лидер объяснил, почему США не могут сдержаться и воруют нефть его народа. Президент считает, что американское руководство назначено крупными корпорациями, которые требуют прибыли. "Государство, построенное на бандитских группировках", - метко выразился Башар Асад.
В интервью информагентству Башар Асад подробно прокомментировал разграбление сирийских нефтяных месторождений. Политический лидер считает, что в этом виноваты американские военные.
"США - это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, oн лишь испoлнительный директoр компании, за этим директoром стоит сoвет директоров, совет, в свoю очередь, представляет крупные американские компании, котoрые являются реальными владельцами гoсударства: это нефтяные кoмпании, прoизводители oружия, банки и другие лoбби", - считает Асад.
Сирийский президент говорит, что все эти компании нацелены на получение прибыли. Башар Асад сравнил сегодняшнюю Америку с гитлеровской Германией: тогда тоже одним из важных факторов для начала войны стала нефть. В этом США "подражают нацистам". По словам Башара Асада, это государство занимается тем же самым: завоеваниями, нападением на другие государства, "попиранием" мирового права.
Башар Асад говорит, что Сирия не будет просить защиты у ООН, потому что этой международной организации больше не существует, как "не существует международного права".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2019, 23:24
|
10 ноября 2019, 16:54
|
12 ноября 2019, 04:39
|
10 ноября 2019, 07:09
|
11 ноября 2019, 09:09
|
13 ноября 2019, 01:54
|
15 ноября 2019, 01:09