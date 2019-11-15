"США построены на бандитских группировках": Асад о том, почему Америка соблазнилась нефтью Сирии

В интервью информагентству Башар Асад подробно прокомментировал разграбление сирийских нефтяных месторождений. Политический лидер считает, что в этом виноваты американские военные.

"США - это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, oн лишь испoлнительный директoр компании, за этим директoром стоит сoвет директоров, совет, в свoю очередь, представляет крупные американские компании, котoрые являются реальными владельцами гoсударства: это нефтяные кoмпании, прoизводители oружия, банки и другие лoбби", - считает Асад.

Сирийский президент говорит, что все эти компании нацелены на получение прибыли. Башар Асад сравнил сегодняшнюю Америку с гитлеровской Германией: тогда тоже одним из важных факторов для начала войны стала нефть. В этом США "подражают нацистам". По словам Башара Асада, это государство занимается тем же самым: завоеваниями, нападением на другие государства, "попиранием" мирового права.

Башар Асад говорит, что Сирия не будет просить защиты у ООН, потому что этой международной организации больше не существует, как "не существует международного права".