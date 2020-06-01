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"США пошли в лобовую атаку": Кедми раскрыл стратегию американцев
01 июня 2020, 11:55 • 23 • В мире
Политолог Яков Кедми раскрыл стратегию американцев в конфликте с Китаем: "США пошли в лобовую атаку". Последствия могут быть ужасными, уверен эксперт.
В своём стремлении победить Китай Америка может развязать войну, которая коснётся не только США и КНР, но и всего мира, включая Россию. О таком варианте развития событий заявил известный израильский политолог и дипломат Яков Кедми.
Выступая в телепередаче "Право знать" на российском телеканале ТВЦ, Кедми заметил, что пока Китай пытается маневрировать, США пошли "в лобовую атаку", что может привести к экономической катастрофе во всём мире.
"Пока Китай старается, не обостряя конфликта, сохранить свои преимущества и позиции, Дональд Трамп предпринимает новые шаги, которые могут ещё больше обострить ситуацию", - считает политолог.
В частности, президент Соединённых Штатов хочет уничтожить электронную и наукоёмую отрасли промышленности Китая, например производство современного оборудования вроде G5 и G6. Так, сильнейшим ударом по экономике КНР стало инициированное Штатами прекращение поставок чипов и полупроводников из Тайваня в Китай, а также перенос производства на территорию США.
Если США продолжит свою агрессивную мировую политику, то миру грозит масштабная экономическая война, которая затронет не только Китай и не только Россию, но и все остальные страны:
заявил Яков Кедми, подчеркнув, что война выходит на совершенно другой уровень - экономический.
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