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"США положили ноги на мировой стол": Захарова напомнила о "ковбойском" принципе Вашингтона

31 декабря 2019, 21:39  •  68 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, характеризуя отношение Соединённых Штатов в мировой политике, напомнила о "ковбойском" принципе Вашингтона, отметив, что "всё заведено по принципу удобства". "США положили ноги на мировой стол", - считает дипломат.
Рассуждая об "американской реальности", официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на тот факт, что эта система и в Белом доме, и в Госдепартаменте США "лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности".
"Мне кажется, многое вернулось к временам "дикого Запада", - заметила дипломат в беседе с РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что сегодня та "традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции, формальности", в Америке "ушла на совершенно второстепенный план". Дипломат напомнила также о действующем сейчас "ковбойском" принципе Вашингтона. В том числе не только в геополитической сфере, но и в экономической.
Обратила внимание Захарова на протекционизм, который активно используют Соединённые Штаты, на их санкционную политику и вмешательство. По мнению дипломата, сейчас Вашингтон к своим же собственным традициям относится по принципу Take it or leave it. То есть говоря русским языком: нравится - берите, не нравится - до свидания, мы такие, как мы есть.
Официальный представитель МИД России заметила, что теперь в Америке "всё заведено по принципу удобства", напомнив о "ковбойских временах".
"Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол, - резюмировала свою мысль Захарова. - Так и сегодня мы живём с США, которые положили ноги на мировой стол".

Упущенные возможности

Ранее издание Forbes отметило, что США упустили возможность нанести эффективный удар по газопроводу "Северный поток - 2". Как отмечают журналисты, проект по строительству трубопровода всегда был своеобразной пощёчиной для Украины, подрывая её позиции на энергетическом рынке Европы. Однако Штаты должны были ввести санкции ещё год назад.
Пойдя на мировое соглашение с Россией, Киев вернётся на энергетический рынок, а Вашингтон потеряет не только серьёзный аргумент в борьбе против импорта российского газа, но и эффективные возможности для лоббирования американского СПГ.
Принятые в конце 2019 года санкции слишком запоздали. Более того, ограничения не оценят даже оппоненты Москвы.
Напомним, ранее стало известно о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали новый контракт о транзите российского газа через украинскую ГТС. В рамках соглашения "Газпром" уже выплатил почти 3 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона пообещала отозвать претензии на 7 млрд долларов, но сделано этого пока не было.

Конец "эпохи мирового жандарма"

Решение России и других стран инициировать переход на расчёты в нацвалюте наносит серьёзный удар по существующей валютной системе и США. Отказ от доллара можно считать антидевальвационной мерой, которая снижает американское давление на российскую экономику. Об этом ранее заявил Царьграду главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев.
Напомним, ранее стало известно о том, что кабмин Российской Федерации разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны. Речь идёт о создании благоприятных условий для проведения расчётов в нацвалюте, а не о запрете операций в долларах США.
"Мы наблюдали крах Бреттон-Вудской системы, Генуэзской, Ямайской. Были многие раунды - Дохийский, Гаванский раунды. Но сейчас мы наблюдаем по крайней мере первую трещину валютно-долларовой системы, базирующейся на долларе как резервной валюте. Дай бог, чтобы эта тенденция дальше продолжалась, потому что мир нельзя развивать в рамках системы, когда имеется один жандарм и остальные все вассалы", - отметил эксперт.

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