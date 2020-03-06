"США остаются на обочине": Пушков об особых отношениях Эрдогана с Москвой

Российский сенатор Алексей Пушков оценил прошедшие в Москве переговоры по Идлибу. По его словам, многочасовые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом констатировали очевидное - США остаются на обочине процесса.

По его словам, в свете этих политических событий становится ясным, что Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии.

Скриншот twitter.com/Alexey_Pushkov

"США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой", - добавил он на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Москве был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму.

По завершении встречи российский лидер назвал переговоры трудными, но конструктивными, отметив, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценке происходящего в Сирии. Тем не менее удалось достичь договорённостей, которые должны принести в Идлиб мир.

Как указал глава российского МИД Сергей Лавров, оба президента согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет. В рамках переговоров решено, что все боевые действия будут прекращены по существующей в Идлибе линии разграничения.

Режим прекращения огня начнёт действовать в Идлибе в ночь с четверга на пятницу, 6 марта.

С 15 марта Турция и Россия будут вместе патрулировать трассу М-4, к северу и югу от которой создадут коридор безопасности.