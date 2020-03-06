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"США остаются на обочине": Пушков об особых отношениях Эрдогана с Москвой

06 марта 2020, 11:35  •  114 • В мире
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что переговоры президентов Турции и России показали очевидное - США остаются на обочине процесса. К тому же становится понятно, что Эрдоган не намерен рвать особые отношения с Москвой. По его словам, прошедшая в Москве встреча констатировала, что "Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии".
Российский сенатор Алексей Пушков оценил прошедшие в Москве переговоры по Идлибу. По его словам, многочасовые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом констатировали очевидное - США остаются на обочине процесса.
По его словам, в свете этих политических событий становится ясным, что Россия и Турция являются главными странами, от которых зависит будущее Сирии.
Скриншот twitter.com/Alexey_Pushkov
"США остаются на обочине процесса, надеясь на переориентацию Анкары на Вашингтон. Но непохоже, чтобы Эрдоган захотел прекратить особые отношения с Москвой", - добавил он на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что на переговорах в Москве был подписан дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму.
По завершении встречи российский лидер назвал переговоры трудными, но конструктивными, отметив, что Москва не всегда согласна с Анкарой в оценке происходящего в Сирии. Тем не менее удалось достичь договорённостей, которые должны принести в Идлиб мир.
Как указал глава российского МИД Сергей Лавров, оба президента согласились, что военного решения ситуации в Сирии нет. В рамках переговоров решено, что все боевые действия будут прекращены по существующей в Идлибе линии разграничения.
Режим прекращения огня начнёт действовать в Идлибе в ночь с четверга на пятницу, 6 марта.
С 15 марта Турция и Россия будут вместе патрулировать трассу М-4, к северу и югу от которой создадут коридор безопасности.

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