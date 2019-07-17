"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитикам", нашедшим "уязвимости" С-400

Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400. Утверждается, что комплексы якобы эффективны только в паре с С-300, и не могут раскрыть весь свой потенциал в гористой местности. Данные заявления прокомментировал Герой России и боевой генерал, возглавлявший ВВС в 2002-2007 годах, Владимир Михайлов.

Он подчеркнул, западные "аналитики" могут писать всё, что им угодно, однако правда состоит в том, что С-400 способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения. Комплексы предназначены для обнаружения и уничтожения стратегически опасных целей на большой дальности. А защиту непосредственно самих С-400 обеспечивают ЗРК "Панцирь С-1", который есть в каждом полковом комплекте "Триумфов".

"Американцам остается лишь скрежетать зубами", - цитирует слова генерала Утро.ру.

Напомним, что США крайне раздражены тем, что Турция предпочла купить российские С-400 вместо американских Patriot, авторитет которых за последнее время сильно упал. Вашингтон грозил Анкаре за своеволие всевозможными санкциями, однако это не помешало ей приобрести российские вооружения.