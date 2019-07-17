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"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитикам", нашедшим "уязвимости" С-400

17 июля 2019, 00:09  •  17 • Политика
В США нашли "уязвимости" в российских системах С-400. Писанину американских "аналитиков" разоблачил Герой России и боевой генерал Владимир Михайлов. "Американцам остается лишь скрежетать зубами", - подчеркнул он.
Аналитическая компания Startfor из США сообщает, что обнаружила уязвимые места в российских зенитных системах С-400. Утверждается, что комплексы якобы эффективны только в паре с С-300, и не могут раскрыть весь свой потенциал в гористой местности. Данные заявления прокомментировал Герой России и боевой генерал, возглавлявший ВВС в 2002-2007 годах, Владимир Михайлов.
Он подчеркнул, западные "аналитики" могут писать всё, что им угодно, однако правда состоит в том, что С-400 способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения. Комплексы предназначены для обнаружения и уничтожения стратегически опасных целей на большой дальности. А защиту непосредственно самих С-400 обеспечивают ЗРК "Панцирь С-1", который есть в каждом полковом комплекте "Триумфов".
"Американцам остается лишь скрежетать зубами", - цитирует слова генерала Утро.ру.
Напомним, что США крайне раздражены тем, что Турция предпочла купить российские С-400 вместо американских Patriot, авторитет которых за последнее время сильно упал. Вашингтон грозил Анкаре за своеволие всевозможными санкциями, однако это не помешало ей приобрести российские вооружения.

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