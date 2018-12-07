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"США одержимы Ираном": Эксперты объяснили, зачем США понадобился арест финдиректора Huawei

07 декабря 2018, 12:24  •  73 • Политика
По мнению некоторых экспертов, "США одержимы Ираном", и Дональду Трампу необходимо убедиться, что восстановленные им в мае этого года санкции против арабской страны уважают и поддерживают все страны, которые ранее осудили американского президента за выход из иранского соглашения. Арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в таком случае можно назвать показательным примером того, что может случиться с любой страной, если не будут соблюдаться антииранские санкции.
После недавно достигнутого торгового перемирия между США и Китаем финансовый директор технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в канадском аэропорту по требованию американских властей, передает телеканал "360". США подозревают, что компания Huawei, действуя в нарушение антииранских санкций, поставляла на территорию Ирана свою технологическую продукцию. Не исключено, что в ближайшее время Мэн будет экстрадирована в США.
Посольство Китая в Канаде призвало канадские власти немедленно освободить финансового директора Huawei, назвав ее задержание грубым нарушением прав человека.
На официальной странице в Twitter компания Huawei заявила, что не нарушала никаких законодательных норм в области экспорта. Финансовые рынки сразу же отреагировали на задержание Мэн, и стоимость акций китайских технологических компаний резко упала.
Ряд экспертов предполагает, что Дональду Трампу, вышедшему в мае этого года из международного иранского соглашения, которое снимало все санкции с Ирана в обмен на приостановку разработок в области ядерного оружия, важно убедиться, что все готовы поддержать восстановленные им санкции против арабской страны. После выхода США из соглашения практически все страны осудили действия американских властей, поэтому Трамп был вынужден пригрозить странам введением против них санкций, если они нарушат антииранские санкции.
Доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер считает, что угрозы Трампа мало подействовали, поэтому он решил устроить показательный пример и арестовал финдиректора Huawei, продемонстрировав тем самым остальным странам, что может случиться в случае нарушения ими антииранских санкций.
"США одержимы Ираном, они хотят убедиться, что санкции против него работают и их уважают другие страны", - заявил Дэниел Уорнер.
Однако, по мнению некоторых экспертов, задержание Мэн связано не с антииранскими санкциями, а с желанием США во что бы то ни стало остановить технических прогресс китайской фирмы, которая уже сейчас на многих мировых рынках потеснила продукцию из США. Американское правительство всячески ограничивает продажу технологической продукции Huawei, называя ее угрозой национальной безопасности.
Доктор политических наук из Берлина Герхард Манготт считает, что после сегодняшнего инцидента США вряд ли может рассчитывать на хорошие отношения с Китаем. Китайские власти, по его мнению, больше не пойдут ни на какие уступки.

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