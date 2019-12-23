Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Борьба резолюций: почему США обвинили Россию и Китай в срыве гуманитарного снабж...
"Три русских козыря": России предсказали стать "первой экономичес...
"Всё уничтожили на месте": Перед погружением Путина на дне Финского за...
"Помешать санкциям не можем": Швейцария прокомментировала приостановку...
Главная / Политика

"США объявили санкции союзникам по НАТО": Что разглядели пользователи Сети в вопросе "Северного потока – 2"

23 декабря 2019, 12:09  •  122 • Политика
21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого занимающаяся прокладкой труб "Северного потока - 2" компания Allseas заявила об экстренном приостановлении работ. Больше всего от новых ограничительных мер пострадают Германия, которая очень ждала завершения строительства газопровода, и Турция, участвующая в проекте "Турецкий поток". "США фактически объявили санкции союзникам по НАТО", - отметили в Twitter.
Решение об ограничительных мерах было одобрено президентом США Дональдом Трампом. Санкции предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год - фактически он начался 1 октября. В сообщении Министерства финансов США даётся разъяснение о правилах действий указанных санкций: в силу они вступают немедленно.
А это означает, что стороны, принимавшие участие в умышленной продаже или сдаче в аренду, а также в предоставлении судов, участвующих в прокладке труб для проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны немедленно свою работу остановить. Всю, что хоть каким-то образом связана с реализацией проектов.
"Если опустить всю возню вокруг газа, то главное: Россия смогла добиться от США объявления санкций своим союзникам по НАТО. Лишь только из-за одного этого, что будет иметь разрушительные для блока последствия, стоило затевать эти стройки", - обратил внимание подписчиков автор микроблога "Уругвайская разведка" в Twitter.
И ведь действительно, Германия и Турция, союзники США по НАТО, едва ли были обрадованы новыми американскими санкциями.
Немецкие власти осудили действия Соединённых Штатов, которые пытаются помешать запуску трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" при помощи новых санкций. Об этом заявили журналистам в Министерстве экономики ФРГ.
Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.
Более того, немецкая сторона обвинила американцев в грубом вмешательстве во внутренние дела Европы.
Президент Турции, со своей стороны, пообещал ответить США на санкции против "Турецкого потока" собственными контрсанкциями. По словам Эрдогана, "Турция – не племенное государство", которое можно кому-то "связывать по ногам и рукам".
Эрдоган отметил, что в Вашингтоне прямо заявляют о санкциях против газопровода "Турецкий поток". По мнению турецкого лидера, это "настоящее насилие над турецким народом".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
22 декабря 2019, 16:39
"Может разразиться в любой момент": После "президентского" предсказания Зюганова в КПРФ заговорили о "политическом кризисе"
22 декабря 2019, 23:09
"Пол-Европы умирает от благодарности США": Пушков тонко поддел американского посла за санкции против "Северного потока - 2"
23 декабря 2019, 02:24
Пить или не пить: в России появится приложение для проверки воды
22 декабря 2019, 17:54
Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений "до последней запятой"
23 декабря 2019, 02:24
"Если следующий год будем так же проваливать": Зюганов назвал причину досрочных выборов президента России
23 декабря 2019, 13:24
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2019, 08:54
Время сжимается? Эксперт объяснил, почему люди перестали что-либо успевать
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украин...
23 декабря 2019, 02:24
"Мечтатель": Польский политолог перед ток-шоу поделил Украину. А после обви...
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал усл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте денег"
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе России "вывести войска" с Украины
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.