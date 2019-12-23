"США объявили санкции союзникам по НАТО": Что разглядели пользователи Сети в вопросе "Северного потока – 2"

Решение об ограничительных мерах было одобрено президентом США Дональдом Трампом. Санкции предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год - фактически он начался 1 октября. В сообщении Министерства финансов США даётся разъяснение о правилах действий указанных санкций: в силу они вступают немедленно.

А это означает, что стороны, принимавшие участие в умышленной продаже или сдаче в аренду, а также в предоставлении судов, участвующих в прокладке труб для проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны немедленно свою работу остановить. Всю, что хоть каким-то образом связана с реализацией проектов.

"Если опустить всю возню вокруг газа, то главное: Россия смогла добиться от США объявления санкций своим союзникам по НАТО. Лишь только из-за одного этого, что будет иметь разрушительные для блока последствия, стоило затевать эти стройки", - обратил внимание подписчиков автор микроблога "Уругвайская разведка" в Twitter.

И ведь действительно, Германия и Турция, союзники США по НАТО, едва ли были обрадованы новыми американскими санкциями.

Немецкие власти осудили действия Соединённых Штатов, которые пытаются помешать запуску трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" при помощи новых санкций. Об этом заявили журналистам в Министерстве экономики ФРГ.

Как подчеркнули в ведомстве, Берлин решительно отвергает применение подобных экстерриториальных ограничений. Данное мнение полностью отражает позицию всего правительства Германии в целом.

Более того, немецкая сторона обвинила американцев в грубом вмешательстве во внутренние дела Европы.

Президент Турции, со своей стороны, пообещал ответить США на санкции против "Турецкого потока" собственными контрсанкциями. По словам Эрдогана, "Турция – не племенное государство", которое можно кому-то "связывать по ногам и рукам".

Эрдоган отметил, что в Вашингтоне прямо заявляют о санкциях против газопровода "Турецкий поток". По мнению турецкого лидера, это "настоящее насилие над турецким народом".