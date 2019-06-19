"США нужно еще четыре года президентства Трампа": Американский лидер официально приступил к предвыборной кампании - 2020

Официальным стартом подготовки к предвыборной кампании - 2020 стало выступление Трампа перед своими сторонниками в городе Орландо (штат Флорида).

В своем выступлении президент США отметил, что четыре года назад в это же время точно так же, как и сейчас, он заявил о своем желании участвовать в президентской гонке - 2016. И именно этот, 2016-й, год стал для США "определяющим периодом истории" и "грандиозным политическим сдвигом", уверен Трамп.

"Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года, и мы готовы сделать это снова. Это причина, почему сегодня я стою здесь и официально запускаю свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - заявил американский президент.

Трамп в своем выступлении отметил, что будет и дальше вести ту идеологическую линию, которую выбрал в прошлой избирательной кампании. Главное его желание - сделать так, чтобы самым важным для Америки стали "ее собственные граждане".

Более откровенным был в своей речи вице-президент США Майк Пенс.

"Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа", - сказал он.

Отметим, что Дональда Трампа нельзя назвать выдвиженцем в президенты США в традиционном понимании: в избирательную комиссию подавать документы сразу после объявления о вступлении в предвыборную борьбу он не собирается.

Таким образом, отмечает телеканал "Звезда", сделанное Трампом объявление носит скорее формальный характер: фактически эту предвыборную кампанию 45-й президент США начал уже в инаугурационной речи 20 января 2017 года.