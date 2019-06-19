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"США нужно еще четыре года президентства Трампа": Американский лидер официально приступил к предвыборной кампании - 2020
19 июня 2019, 09:09 • 37 • В мире
Во вторник, 18 июня, было официально объявлено о том, что американский лидер будет баллотироваться на второй президентский срок. Комментируя это сообщение, вице-президент Майк Пенс откровенно заявил: "Америке нужно еще четыре года президентства Трампа".
Официальным стартом подготовки к предвыборной кампании - 2020 стало выступление Трампа перед своими сторонниками в городе Орландо (штат Флорида).
В своем выступлении президент США отметил, что четыре года назад в это же время точно так же, как и сейчас, он заявил о своем желании участвовать в президентской гонке - 2016. И именно этот, 2016-й, год стал для США "определяющим периодом истории" и "грандиозным политическим сдвигом", уверен Трамп.
Трамп в своем выступлении отметил, что будет и дальше вести ту идеологическую линию, которую выбрал в прошлой избирательной кампании. Главное его желание - сделать так, чтобы самым важным для Америки стали "ее собственные граждане".
Более откровенным был в своей речи вице-президент США Майк Пенс.
Отметим, что Дональда Трампа нельзя назвать выдвиженцем в президенты США в традиционном понимании: в избирательную комиссию подавать документы сразу после объявления о вступлении в предвыборную борьбу он не собирается.
Таким образом, отмечает телеканал "Звезда", сделанное Трампом объявление носит скорее формальный характер: фактически эту предвыборную кампанию 45-й президент США начал уже в инаугурационной речи 20 января 2017 года.
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