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"США нужен был повод": Захарова на примере объяснила истерику вокруг Украины

09 февраля 2022, 21:30  •  114 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики и СМИ неспроста нагнетают обстановку.
В МИД России считают, что нынешняя истерия от Запада по поводу "вторжения" на Украину сродни тому, что осуществляли американцы в "нулевых" против Ирака. Официальный представитель министерства Мария Захарова напомнила, что западная пресса в начале 2000-ых точно так же всех убеждала, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения.
При этом, чтобы всех убедить в незыблемости этого занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН показывал пробирку с порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения.
В итоге это все оказалось фальшивкой, но США воспользовались поводом атаки на Ирак.
"Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды", - припечатала Захарова.
Она подчеркнула, что истерия, нагнетаемая по поводу Украины, точь-в-точь соответствует тому, что было в "нулевых". И даже несмотря на заявления из Киева, что риска "вторжения" нет, на Западе продолжают продавливать эту версию.
"Пишут о гипотетической возможности нападения России, неких планах - чушь, бред... Больше всех кричат, что Россия должна напасть на Украину, Вашингтон, Лондон. Они говорят об этом каждый день и, соответственно, их СМИ", - рассказала Захарова на брифинге. - Представляете, в каком искривленном зазеркалье мы живем?".

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