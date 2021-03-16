Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
Главная / Политика

"США никогда не смогут это изменить": Лавров сделал жёсткое заявление по Крыму

16 марта 2021, 22:25  •  170 • Политика
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией. "Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность", - подчеркнул глава МИД.
Крым навсегда стал частью России, нравится это кому-то или нет, и Западу во главе с США это не изменить. С таким заявлением выступил перед крымчанами глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что вхождение полуострова в состав России произошло в полном соответствии с международным правом. Народ Крыма воспользовался своим правом на самоопределение, которое записано в уставе ООН, чтобы защитить себя от националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве после госпереворота.
Судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность,
- сказал Лавров в эфире канала "Крым-24".
Глава МИД России пообещал, что его ведомство продолжит работу над тем, чтобы новая реальность поскорее закрепилась в сознании иностранных партнёров. Также Лавров отметил рост интереса в мире к развитию связей с Крымом. Он напомнил об участившихся визитах на полуостров представителей зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении объединить весь мир против России ради возвращения Крыма в состав Незалежной. Для этого был создан проект "Крымская платформа".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающего мятежа во власти
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
16 марта 2021, 16:55
"Для Украины будет трагический конец": Китай может ударить по самому больному месту Киева
16 марта 2021, 16:55
"Хуже предательства только…": ФСБ показала видео задержания украинского шпиона
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на кур...
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
16 марта 2021, 09:35
"Группа людей подготавливает ситуацию": Михеев указал на признаки назревающ...
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей жд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
10 марта 2021, 16:05
Русский "Панцирь" "пересчитал зубы" турецкому Bayraktar. Эксперт раскрыл неудобную правду о РЛС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.