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"США никогда не смогут это изменить": Лавров сделал жёсткое заявление по Крыму
16 марта 2021, 22:25 • 170 • Политика
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией. "Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность", - подчеркнул глава МИД.
Крым навсегда стал частью России, нравится это кому-то или нет, и Западу во главе с США это не изменить. С таким заявлением выступил перед крымчанами глава МИД России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что вхождение полуострова в состав России произошло в полном соответствии с международным правом. Народ Крыма воспользовался своим правом на самоопределение, которое записано в уставе ООН, чтобы защитить себя от националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве после госпереворота.
- сказал Лавров в эфире канала "Крым-24".
Глава МИД России пообещал, что его ведомство продолжит работу над тем, чтобы новая реальность поскорее закрепилась в сознании иностранных партнёров. Также Лавров отметил рост интереса в мире к развитию связей с Крымом. Он напомнил об участившихся визитах на полуостров представителей зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении объединить весь мир против России ради возвращения Крыма в состав Незалежной. Для этого был создан проект "Крымская платформа".
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