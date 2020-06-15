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"США никак не выберутся из "цветной ...": Мартынова насторожило "антивоенное" заявление Трампа

15 июня 2020, 01:00  •  90 • Политика
Политолога Алексея Мартынова насторожило вчерашнее "антивоенное" заявление Дональда Трампа. Он назвал его странным, добавив, что "США никак не выберутся из "цветной ...", куда их втянула энергетическая воронка собственного изобретения".
Вечером 13 июня президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о том, что Америка заканчивает "эру бесконечных войн" и больше не будет вмешиваться в чужие вооружённые конфликты. Эти слова вызвали недоумение и даже подозрения у многих, в том числе в России.
Так, телеведущий Владимир Соловьёв в своём Телеграм-канале написал: "Обычно после таких заявлений и начинается…". С ним согласен политолог Алексей Мартынов. Он уже в своём Телеграм-канале процитировал коллегу, добавив, что такие заявления, скорее, "попахивают объявлением войны", особенно если вспомнить угрозу американских сенаторов отключить Россию как "спонсора терроризма" от международной банковской системы SWIFT.
США никак не выберутся из той "цветной ...", куда втянула их энергетическая воронка собственного изобретения, кроме как через серьёзную и кровавую войну. Мне бы сильно не хотелось, чтобы стороной конфликта тут была Россия. Надеюсь, что нет,
- заключил Мартынов.

Фото: скриншот https://t.me/martynov2021
Напомним, в своём вчерашнем выступлении Трамп заявил, что США - "не полицейские этого мира". Тем не менее американская армия будет решительно защищать свою страну от любых угроз, подчеркнул он.
Отметим, что Трамп ещё во время своей предвыборной кампании заявлял о намерении переключить акцент с внешней политики на решение внутренних проблем страны. Однако, оказавшись на посту президента, политик продолжил курс своих предшественников, введя войска на территорию Сирии и нанеся несколько ударов по объектам правительственных сил САР.
Кроме того, на днях Трамп заявил о сохранении военного контингента в Сирии, Ираке, Афганистане, Иордании, Ливане, Турции, Египте, Косове и других странах мира, считающихся горячими точками или располагающих американскими базами.

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