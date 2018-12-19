"США не удастся поставить Россию на колени" - сенатор Клинцевич

В России прошло итоговое заседание коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина. О том, что обсуждалось в министерстве, рассказал Царьграду российский сенатор Франц Клинцевич. Он отметил, что США - это не весь мир. Пусть они поставили всех на колени, с Россией этого сделать не удастся, подчеркнул сенатор.

Во вторник, 18 декабря, в Москве состоялось итоговое заседание коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина. Подробности рассказал Царьграду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, это была крайне серьёзно расширенная коллегия, где подводились итоги состояния оборонно-промышленного комплекса и Вооружённых сил России. И обсуждались планы боевой подготовки и укрепления Вооружённых сил страны на 2019 год. При этом заседание проходило на фоне серьёзного обострения международной обстановки, которой занимаются США через свои страны-спойлеры, такие как Украина, Польша, прибалтийские республики. Также сенатор напомнил о постоянных попытках Запада дискредитировать Россию, показать её агрессивную сущность, при этом параллельно проводя унизительные вещи.

"Россию пытаются поставить на место, указать ей это место, сказать ей, как она должна развиваться, и если она не будет выполнять установленные требования и задачи, её будут наказывать, прежде всего экономически", - сказал в интервью Царьграду Франц Клинцевич.

Он подчеркнул, что с точки зрения международного права и здравого смысла это незаконно и контрпродуктивно, и Россия с этим не согласна. США - это не весь мир, это супердержава, но это не весь мир.