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"США не брезгуют никакими методами": Facebook открыл "охоту на ведьм" по команде американских спецслужб

02 ноября 2019, 01:39  •  19 • Политика
Facebook открыл "охоту на ведьм", зачищая аккаунты по команде спецслужб США, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. "В информационной войне все средства хороши, и ими не брезгуют наши "партнёры", - сказал он.
Администрация соцсети Facebook заблокировала аккаунт суданского СМИ "Радио "Африка", крупнейшей новостной компании в стране, а также заблокировала африканские аккаунты конкретных персон и прессы, которые, по мнению руководства Facebook, относились к РФ слишком нейтрально или же отказывались подчиняться Госдепу США. По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, соцсеть объявила "охоту на ведьм" по указке американских спецслужб.
Он отмечает, что между США и Россией идёт идеологическое противостояние и информационная война. И в этой войне американцы не брезгуют никакими средствами ради достижения своих целей. Кроме того, Facebook - это на 100% американская площадка, поэтому ничего удивительного в зачистке неугодных групп и аккаунтов нет, считает Сергей Боярский.
"Это обычная "охота на ведьм", - сказал он в интервью Nation News.
Боярский добавил, что в этой ситуации Россия будет заявлять свою позицию и искать возможности для противодействия подобным шагам.

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