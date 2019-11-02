"США не брезгуют никакими методами": Facebook открыл "охоту на ведьм" по команде американских спецслужб

Администрация соцсети Facebook заблокировала аккаунт суданского СМИ "Радио "Африка", крупнейшей новостной компании в стране, а также заблокировала африканские аккаунты конкретных персон и прессы, которые, по мнению руководства Facebook, относились к РФ слишком нейтрально или же отказывались подчиняться Госдепу США. По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, соцсеть объявила "охоту на ведьм" по указке американских спецслужб.

Он отмечает, что между США и Россией идёт идеологическое противостояние и информационная война. И в этой войне американцы не брезгуют никакими средствами ради достижения своих целей. Кроме того, Facebook - это на 100% американская площадка, поэтому ничего удивительного в зачистке неугодных групп и аккаунтов нет, считает Сергей Боярский.

"Это обычная "охота на ведьм", - сказал он в интервью Nation News.

Боярский добавил, что в этой ситуации Россия будет заявлять свою позицию и искать возможности для противодействия подобным шагам.