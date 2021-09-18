"США наступают России на пятки": NI рассказал о секретном американском оружии

Американский журнал National Interest рассказал о секретном американском оружии. По словам автора статьи Криса Осборна, "США уже наступают России на пятки", и скоро в вопросе новейшего вооружения будет снова достигнут паритет.

Пока что Россия является обладательницей единственного в мире гиперзвукового оружия. Заявление о появлении у Москвы гиперзвуковых ракет стало настоящим шоком для США, поскольку новое оружие фактически обесценивает всю систему ПВО, которую американцы строили десятилетиями.

Но технологическое отставание от России будет недолгим, считает Осборн. В своей статье, опубликованной в NI (перевод предоставил портал "ПолитРоссия"), он пишет, что США уже вовсю работают над своим гиперзвуком. И делают большие успехи.

Так, например, американцы разрабатывают гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Он сможет наносить удары сразу восемью гиперзвуковыми ракетами, поражая цели как на суше, так и на море. Ожидается, что комплекс поступит на вооружение армии США в течение нескольких лет.

Даже если Россия действительно сохранит тактическое преимущество, то разрыв между Москвой и Вашингтоном значительно сократится,

- уверен обозреватель.

Напомним, что Россия ранее представила публике гиперзвуковые ракеты, которые способны разгоняться до 5 Махов и быстрее. На таких скоростях ни одна из существующих систем ПРО и ПВО перехватить ракету не способна. Кроме того, гиперзвуковые ракеты можно даже не снаряжать боеголовкой. Учитывая сумасшедшую скорость, снаряд способен одной только накопленной кинетической энергией нанести колоссальные повреждения.