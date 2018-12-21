"США надо сосредоточиться на себе, а не воевать с ИГ в Сирии": Трамп ответил недовольным сенаторам

США следует сосредоточиться на себе, а не бороться с ИГ в Сирии, сказал президент Дональд Трамп американским сенаторам, которые недовольны выводом войск из арабской республики.

Президент США Дональд Трамп ответил сенаторам, высказавшим недовольство в связи с выводом американских войск из Сирии. Глава Белого дома заявил, что США следует сосредоточиться на себе, а не бороться с ИГ* в Сирии.

Трамп отметил, что если США считают Сирию и её президента Башара Асада своим врагом, то американским солдатам незачем сражаться ради этой страны с находящимися там террористами ИГ. Вместо этого логичнее сосредоточиться на решении внутренних проблем США и вернуть солдат домой.

"Время сосредоточиться на нашей стране и привезти нашу молодёжь домой, где она и должна быть!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее несколько сенаторов США от Демократической и Республиканской партий направили Трампу письмо, в котором назвали его решение о выводе американских войск из Сирии ошибкой. По их мнению, таким образом страна проявила слабость перед Россией и Ираном и теперь рискует потерять доверие союзников.

* Запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство".