"США надо перестать быть "мировым жандармом": Кандидат в американские президенты призвал отказаться от "политики силы"

Такое заявление Сандерс сделал в ходе вторых по счету теледебатов среди кандидатов от Демпартии, которые проходили в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию с мероприятия вел телеканала CNN.

Сенатор напомнил о том, что американские военные почти 18 лет находятся в Афганистане, немногим меньше продолжалось американское военное присутствие в Ираке.

"Мы потратили $5 трлн на войну против терроризма, и сейчас террористов, наверное, больше, чем было перед ее началом. Нам нужна внешняя политика, которая основана на дипломатии, на прекращении конфликтов путем переговоров, а не путем убийства друг друга", - заявил Сандерс.

Если он выиграет президентскую гонку и возглавит Белый дом, продолжил сенатор, то он обязательно отправится в ООН с главной целью – сблизиться страны Ближнего Востока и во всем мире, преодолевая разногласия и споры исключительно мирным путем, добавил кандидат.

"США не следует быть "мировым жандармом", - заключил сенатор.