Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«К волонтёрам всегда относились как к рабам»: добровольный помощник Навального р...
Депутатов от оппозиции сделают еще покладистей
Отсеять непригодных. Народная милиция Новороссии ужесточила правила приёма новоб...
"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потреб...
Главная / В мире

"США надо перестать быть "мировым жандармом": Кандидат в американские президенты призвал отказаться от "политики силы"

31 июля 2019, 11:54  •  104 • В мире
Вашингтону во внешнеполитическом направлении необходимо побольше использовать дипломатию, а не "политику силы, считает лидер предвыборной гонки от демократов сенатор Берни Сандерс. "США надо перестать быть "мировым жандармом", - уверен он.
Такое заявление Сандерс сделал в ходе вторых по счету теледебатов среди кандидатов от Демпартии, которые проходили в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию с мероприятия вел телеканала CNN.
Сенатор напомнил о том, что американские военные почти 18 лет находятся в Афганистане, немногим меньше продолжалось американское военное присутствие в Ираке.
"Мы потратили $5 трлн на войну против терроризма, и сейчас террористов, наверное, больше, чем было перед ее началом. Нам нужна внешняя политика, которая основана на дипломатии, на прекращении конфликтов путем переговоров, а не путем убийства друг друга", - заявил Сандерс.
Если он выиграет президентскую гонку и возглавит Белый дом, продолжил сенатор, то он обязательно отправится в ООН с главной целью – сблизиться страны Ближнего Востока и во всем мире, преодолевая разногласия и споры исключительно мирным путем, добавил кандидат.
"США не следует быть "мировым жандармом", - заключил сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
31 июля 2019, 02:09
В "немецком безвизе" для России Варшава увидела свои "политические риски"
30 июля 2019, 19:39
Американцы решили ввести слона в оружейную лавку
30 июля 2019, 22:54
Почему США никогда не «повесят» на Эр-Рияд теракты 11 сентября
30 июля 2019, 22:54
"Унять дебилов": Украинский генерал призвал создать ракеты, способные "достать" Москву и Петербург
31 июля 2019, 08:39
"Пытаются получить разведданные": Пентагон собирает информацию о снабжении Севера России для нужд своей армии
31 июля 2019, 05:24
"Это будет борьба!": Шейха Дубая и его сбежавшую жену в Высоком суде Лондона представляют самые дорогие адвокаты
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2019, 02:09
"Боятся вскрыть участие спецслужб": Клинцевич объяснил отказ Нидерландов пр...
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
31 июля 2019, 08:39
"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток &qu...
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
31 июля 2019, 02:09
"Такі брехливі": Кличко пошел в атаку на команду Зеленского после совета уй...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
24 июля 2019, 17:24
Датские газовые игры. "Северный поток 2" ставят в очередь
26 июля 2019, 08:24
На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.