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"США надо перестать быть "мировым жандармом": Кандидат в американские президенты призвал отказаться от "политики силы"
31 июля 2019, 11:54 • 104 • В мире
Вашингтону во внешнеполитическом направлении необходимо побольше использовать дипломатию, а не "политику силы, считает лидер предвыборной гонки от демократов сенатор Берни Сандерс. "США надо перестать быть "мировым жандармом", - уверен он.
Такое заявление Сандерс сделал в ходе вторых по счету теледебатов среди кандидатов от Демпартии, которые проходили в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию с мероприятия вел телеканала CNN.
Сенатор напомнил о том, что американские военные почти 18 лет находятся в Афганистане, немногим меньше продолжалось американское военное присутствие в Ираке.
Если он выиграет президентскую гонку и возглавит Белый дом, продолжил сенатор, то он обязательно отправится в ООН с главной целью – сблизиться страны Ближнего Востока и во всем мире, преодолевая разногласия и споры исключительно мирным путем, добавил кандидат.
"США не следует быть "мировым жандармом", - заключил сенатор.
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